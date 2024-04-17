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Vedat Işıkhan: İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlülere yönelik destekler artıyor

Vedat Işıkhan: İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlülere yönelik destekler artıyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik desteklerin arttırıldığını ve kendi işlerini kurarak üretime katkıda bulunabilmelerinin sağlandığını bildirdi.