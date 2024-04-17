Vedat Işıkhan: İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlülere yönelik destekler artıyor

Sosyal devlet gereği olarak dezavantajlı bireyler desteklenirken iş hayatına katılmaları ya da girişimci olmalı da desteklenen alanların içinde yer alıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu anlamda İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlü vatandaşlara verilen desteklerin artırıldığı dile getirildi.
Bakan Işıkhan'ın sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında artırılan desteklere yönelik şu ifadeler kullanıldı:
İŞKUR aracılığıyla engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi artırıyor, kendi işlerini kurarak üretime katkıda bulunabilmelerini sağlıyoruz.
Engelli vatandaşlara destek
Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımızın hibe destekleri 150 bin TL’den 400 bin TL’ye çıktı.
Eski hükümlü vatandaşlara destek
Eski hükümlü vatandaşlarımıza hibe destekleri 110 bin TL’den 300 bin TL’ye yükseldi.
Korumalı iş yeri projelerinde kuruluş sermayesine destek
Korumalı iş yeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğini 150 bin TL’den 500 bin TL’ye yükseltiyoruz.
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