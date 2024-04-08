Vedat Işıkhan; İŞKUR, yılın ilk üç ayında 336 bin kişinin işe yerleşmesine aracılık yaptı İŞKUR'un istihdama kazandırdığı kişi sayısı ile ilgili açıklama yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, İŞKUR'un 2024'ün ilk yarısında işe yerleşmesine aracılık ettiği kişi sayısının yıllık olarak yüzde 28 artığını belirtti.

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İŞKUR, iş arayanları işverenle buluşturarak ve çeşitli iş edindirme programları düzenleyerek istihdamın artmasına katkı sağlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un yılın ilk üç ayında 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi.

İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında 856 bin 589 vatandaşla bireysel görüşme gerçekleştirildiğini belirten Işıkhan, öğrencilere yönelik 3 bin 483 okul ziyareti ve işverenlere yönelik 215 bin 260 iş yeri ziyaretinde bulunulduğunu kaydetti.

2024'ün ilk üç ayında işe yerleştirme yüzde 28 arttı

Işıkhan, sosyal medya hesabındaki "İŞKUR 2024 Ocak-Mart Dönemi Verileri"ne ilişkin açıklamasında, şu ifadeleri kullandı: