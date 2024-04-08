Vedat Işıkhan; İŞKUR, yılın ilk üç ayında 336 bin kişinin işe yerleşmesine aracılık yaptı

İŞKUR, iş arayanları işverenle buluşturarak ve çeşitli iş edindirme programları düzenleyerek istihdamın artmasına katkı sağlıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un yılın ilk üç ayında 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiğini bildirdi.
İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında 856 bin 589 vatandaşla bireysel görüşme gerçekleştirildiğini belirten Işıkhan, öğrencilere yönelik 3 bin 483 okul ziyareti ve işverenlere yönelik 215 bin 260 iş yeri ziyaretinde bulunulduğunu kaydetti.
2024'ün ilk üç ayında işe yerleştirme yüzde 28 arttı
Işıkhan, sosyal medya hesabındaki "İŞKUR 2024 Ocak-Mart Dönemi Verileri"ne ilişkin açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
Çalışma hayatına katılımı destekliyor, istihdamımızı koruyor ve artırıyoruz.
2024’ün ilk 3 ayında 2023 yılına göre yüzde 28 artışla 336 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettik.
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 856 bin 589 vatandaşımız ile bireysel görüşme gerçekleştirdik.
Öğrencilere yönelik 3 bin 483 okul ziyareti ve işverenlere yönelik 215 bin 260 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik.
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