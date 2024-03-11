Vedat Işıkhan: İstihdam sayımız tarihi zirvesini yeniledi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, TÜİK'in yayınladığı iç gücü verilerini bir mesaj yayınlayarak değerlendirdi.

ensonhaber.com

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, paylaşımında istihdam sayısının özellikle kadın istihdamında yaşanan artışın etkisiyle 32 milyon 222 bin kişi ile tarihi zirvesini yenilediğini belirtti.

İş gücünde yaşanan artışın önümüzdeki dönemde hedefleri gerçekleştirmek doğrultusunda umut verici olarak gördüğünü belirten Bakan Işıkhan'ın mesajında, şu ifadeler yer aldı:

İstihdam sayımız özellikle kadın istihdamında yaşanan artışın etkisiyle 32 milyon 222 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi.



İş gücünde yaşanan artışı ise önümüzdeki dönemde hedeflerimizi gerçekleştirmek adına umut verici görüyoruz.



İstihdamı yükseltmek adına politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.

"İstihdam 160 bin kişi arttı"

Bakan Işıkhan, paylaşımında Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aktardığı verilere de yer verdi. Buna göre, yayınlanan iş gücü istatistiklerine göre istihdam sayısı 2024 yılı ocak ayında bir önceki aya göre; 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi ile bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Böylelikle istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49 olarak gerçekleşti.

Aynı döneme ait işgücü sayısı 245 bin kişi artarak 35 milyon 436 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 53,9 oldu.