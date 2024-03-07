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Vedat Işıkhan: İstihdamımız artıyor, Türkiye güçleniyor

Vedat Işıkhan: İstihdamımız artıyor, Türkiye güçleniyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak istihdamın arttırıldığını ve İŞKUR aracılığı ile işe yerleşenlerin sayısını belirtti.