AA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdamımız Artıyor, Türkiye Güçleniyor." dediği mesajı şöyle:
"2024’ün ilk iki ayında işe yerleştirilerin sayısı 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 41 arttı"
İŞKUR aracılığıyla 2024’ün ilk iki ayında işe yerleştirilen vatandaşlarımızın sayısı 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 41 arttı. Böylelikle kurumumuz vasıtasıyla 208 bine yakın vatandaşımız istihdama katıldı.
"İşe yerleştirme oranlarında kadın sayısı yüzde 46 arttı"
İşe yerleştirme oranlarında kadın sayısı yüzde 46 artarken, iş ve meslek danışmanlığı kapsamında yapılan bireysel görüşmeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 arttı.
AYRINTILAR GELİYORHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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