Vedat Işıkhan: Kadınlara prim desteğini gündemimize alacağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Bağkurluların emekli prim gün süresinin SSK'lılarla eşitlenmesinin ve ev kadınlara prim desteğinin gündeme alınacağına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, esnafa erken emekliliğin yolunu açan düzenlemenin gündemde olduğunu belirtti.

DHA

Bağkurlular emekli olmak için 9 bin prim gün sayısı doldurmak zorunda ancak SSK sigortalılarının emekli olması için 7 bin 200 gün yeterli.

Bağkurluların emekli olması için SSK'lılardan 5 yıl daha fazla çalışması gerekiyor.

Emekli prim gün sayısının Bağkurlular için 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesiyle alakalı çalışmalar yürütülüyordu.

Bu aşamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Bağkurluların emekli prim gün süresinin SSK'lılarla eşitlenmesi ve kadınlara prim desteği ile ilgili sorulara yanıt vererek, bu konuların gündeme alınacağına ilişkin açıklama yaptı.

Bağkur’la ilgili, emekli prim gün sayısı eşitlenmesi hayata geçirilecek

Bakan Işıkhan, Bağkur’la ilgili, emekli prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200’e düşürülmesiyle alakalı bir vaatlerinin olduğunun hatırlatılması üzerine şu yanıtı verdi:

Orta Vadeli Planda hayata geçireceğiz. Onda sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor.

"Kadınlara prim desteğini gündemimize alacağız"

Işıkhan, "Ev kadınlarına prim desteğiyle ilgili takvim nasıl işler, bu yıl olur mu?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki. Gündemimizde var, orta vadede. Madde, madde ele alacağız. Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız.

SSK ve Bağkur sigortalılık süresinin eşitlenmesi nedir?

Sosyal güvenlik açısından işçiler SSK’ya esnaflar ise Bağkur’a bağlı.

SSK’da kadınlar 7 bin 200 gün prim ödeyerek 20 yılda ve 58 yaşında, erkekler de 9 bin gün prim ödeyerek 25 yılda ve 60 yaşında emekli oluyor.

Bağkur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9000 prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor.

Yani Bağkurluların emekllik süresi SSK’lılardan 5 yıl daha fazla.

Ayrıca kısmi emeklilik süresi Bağkur'da 5 bin 400 günken SSK'lı çalışanlar için 4 bin 500 gün. Bağkur’luların kısmi emeklilik süresi kadın için 50, erkek için ise 55 yaş ve 5 bin 400 gün yani 15 yıl. Bağkur, SSK ile bu konuda da ayrışıyor.

Gündemde Bağkurlu ve SSK’lıların bu prim gününün eşitlenmesi konusu var.

Bağkurlular SSK’lılarla aynı prim gün sayısıyla emekli olmak istiyor.

Küçük esnafın gözü kulağı işte bu prim günlerine ilişkin yapılacak düzenlemenin gündeme gelmesinde.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)