Vedat Işıkhan: Kamu kaynaklarının yönetiminde yeni bir dönemi başlattık

İŞKUR Mali Otomasyon Sistemi (İMOS) ile mali süreçler uçtan uca dijitalleştirerek kamu kaynaklarının yönetiminde yeni bir dönem başlatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yeni döneme ait şu bilgileri verdi:

İŞKUR ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz İŞKUR Mali Otomasyon Sistemi (İMOS) ile mali süreçlerimizi uçtan uca dijitalleştirerek kamu kaynaklarının yönetiminde yeni bir dönemi başlattık.

"YILDA 1 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLANDI"

Merkezi ödeme yapısı ve güçlü altyapımız sayesinde yılda 1 milyar lira tasarruf sağlarken, hız, şeffaflık ve verimliliği önemli ölçüde artırıyoruz.



Kamu kaynaklarını daha etkin, daha izlenebilir ve sürdürülebilir anlayışla yönetmeye, milletimizin her kuruşunu en doğru şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz.