Vedat Işıkhan: Sendikalar teklifimizi farklı aksettirdi

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, bugün kamu işçilerine 2025-2026 arasında yapılacak zam oranıyla ilgili Ankara'da açıklama yaparak, kamu işçisine verilen sözlerin yerine getirilmediğini iddia etmişti.

BAKAN IŞIKHAN: "TEKLİF KAMUOYUNA FARKLI YANSITILDI"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerine yönelik yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, bu yılın ikinci yarısı için öngörülen temmuz-aralık enflasyon oranının teklif edildiğini ancak bu teklifin kamuoyuna farklı yansıtıldığını belirtti.

Yazılı açıklama yapan Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamındaki görüşmelerin şubat ayından bu yana sürdüğünü hatırlattı. Süreç boyunca sendikalarla sürekli diyalog halinde olduklarını ifade eden Işıkhan, hükümeti temsil eden TÜHİS aracılığıyla çok sayıda teklifin sendikalara sunulduğunu vurguladı.

"YÜZDE 24'LÜK ARTIŞ, ENFLASYONUN ÜZERİNDE"

18 Temmuz'da sunulan ilk teklifin, yılın ilk yarısı için yüzde 24, ikinci yarısı içinse gerçekleşen enflasyon oranına dayalı olduğunu söyleyen Işıkhan, "Yüzde 24’lük artış enflasyonun üzerindedir. İkinci 6 ay için de gerçekleşecek enflasyonu esas aldık. Buna rağmen teklifimiz çarpıtılarak kamuoyuna yanlış aktarıldı ve kabul görmedi" dedi.

"ORUTUMA SADECE HAK-İŞ KATILDI"

Sendikalara her zaman açık olduklarını vurgulayan Işıkhan, 29 Temmuz'da teklifin daha açık ve net şekilde iletilmesi amacıyla TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsilcilerini davet ettiklerini, ancak yalnızca HAK-İŞ’in katıldığını aktardı.

"İLK TEKLİFİN ÇOK ÜZERİNE ÇIKTIK"

Yeni teklifte, ilk 6 ay için yüzde 24, ikinci 6 ay için ise yüzde 11 oranında zam öngörüldüğünü belirten Işıkhan, bu oranların enflasyon beklentilerine göre şekillendirildiğini ifade etti:

"İlk teklifin çok üzerine çıktık. Amacımız süreci sağduyuyla ve şeffaflıkla yürütmek"

"REFAH ARTIŞI KALICI OLMALI"

Ağustos ayında memur ve emekliler için de toplu sözleşme sürecinin başlayacağını hatırlatan Bakan Işıkhan, ücret düzenlemelerinin çalışma barışını koruyacak, mali disiplinden sapmayacak ve enflasyonu tetiklemeyecek şekilde yapılacağını vurguladı.

“Çalışanlarımızın refahını kalıcı biçimde artırmak önceliğimiz. Geçici artışlar yerine, erimeyen ve piyasada dengesizliğe yol açmayan çözümler hedefliyoruz” diyen Işıkhan, süreci yapıcı bir yaklaşımla tamamlamak istediklerini ifade etti.

Geçmiş dönemde işçilere yapılan artışlara da değinen Işıkhan, 2023 yılında ilk 6 ay için refah payı dahil yüzde 45, ikinci 6 ayda yüzde 15; 2024 yılında ise her 6 ayda yüzde 10’luk artış sağlandığını, enflasyon farklarının da ödendiğini hatırlattı. Ayrıca brüt ücreti 15 bin TL'nin altında olan işçilerin maaşlarının bu seviyeye çıkarıldığını söyledi.

“Amacımız toplu iş sözleşmesini kısa sürede sonuçlandırarak, kamu işçilerimize hak ettikleri kazanımları teslim etmek” diyen Işıkhan, hükümetin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçilerin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

KAMU İŞÇİSİNİN TALEBİ

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak hazırladığı taslakta, kamu işçisine verilecek günlük en düşük ücretin 1.800 liraya yükseltilmesi talep edildi. İşçilerin günlük en düşük ücrete yapılacak artışın ardından ücretlere 2025'in ilk altı ayı için yüzde 50, diğer altı aylık dönemleri için yüzde 25 zam yapılması, yüzde 10 da refah payı verilmesi talep edildi. Kıdem zammı da talepler arasında yer aldı.