Vedat Işıkhan: Sensörlü şeker ölçüm cihazları geri ödeme kapsamına alınacak

AA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, görüşmelerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

SENSÖRLÜ ŞEKER ÖLÇÜM CİHAZLARI, GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINACAK MI?

Tip 1 diyabet rahatsızlığı bulunan 18 yaş altı çocukların sensörlü şeker ölçüm cihazlarının SGK geri ödeme listesinde yer alıp almayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de 18 yaş altı 20 bin civarında tip 1 diyabetli çocuğumuz var. Bu çocuklarımızın sensörlü şeker ölçüm cihazlarına ihtiyacının olduğunu ben de biliyorum. Sensörlü şeker ölçüm cihazlarının geri ödeme kapsamına alınması için ilgili firmalar tarafından yapılan başvurular, Sağlık Hizmetleri Bilimsel ve Akademik Danışmanlık Komisyonumuzca değerlendirilmiştir. Sağlık Bakanlığından da görüş alınarak kurumumuzca görüşülmüştür. Sensörlü şeker ölçüm cihazlarının geri ödeme kapsamına alınması için gerekli iş ve işlemlerin değerlendirme süreci devam etmektedir.

"7 BİN ÇOCUĞA BU ALET VERİLDİ"

Sürekli glikoz izleme sistemleriyle ilgili de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ayrıca bir çalışma yürütüldüğünü belirten Işıkhan, bu kapsamda 7 bin çocuğa bu aletin verildiğini kaydetti.

"GEREKLİ İŞLEMLER EN KISA SÜREDE SONUÇLANACAK"

Işıkhan, "Diyabet ve komplikasyonlarına bağlı tedavi giderleri, hasta eğitimi, hiperbarik oksijen tedavisi işlemlerine ait giderler ile diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında karşılanmaktadır. Sensörlü şeker ölçüm cihazlarının geri ödeme kapsamına alınması için gerekli iş ve işlemler en kısa sürede sonuçlanacaktır. Biraz önce Maliye Bakanlığımızın yetkilileriyle de görüştük. Onların da olumlu görüşleri oldu. İnşallah yakın zamanda komisyon kararını sizinle paylaşma fırsatımız olacak." diye konuştu.



