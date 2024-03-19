Vedat Işıkhan: SGK 36’sı yerli toplam 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 36’sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldığını açıkladı.

ensonhaber.com

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 36’sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldı.

Bu ilaçlar şöyle sıralandı: 3 adet kanser ilacı, 3 adet multipl skleroz ilacı, 1 adet immunosupresan ilacı, 7 adet antibiyotik, 6 adet kan ürünü ve 3 adet diyabet ilacı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geri ödeme listesine alınan ilaçlarla ilgili bilgiyi sosyal medya hesabı üzerinden şu ifadelerle paylaştı:

Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 36’sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.

"İlaçların şifa olmasını dilerim"