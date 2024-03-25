Vedat Işıkhan: Son 10 yılın en düşük işsizlik seviyesini gördük Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından geçen yılın işsizlik verilerini pozitif bir gelişme olarak değerlendirdiği bir mesaj yayınladı.

AA

İş gücü araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılında, bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 1 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 12,6 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 48,3 oldu.

Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,3 olarak gerçekleşti.

İş gücüne katılma oranı yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 17,4 oldu.

"İşsizlik oranı Orta Vadeli Program’da öngördüğümüz yüzde 10,1’in altında kaldı"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2023 işsizlik verilerini değerlendirdi.

İşsizlik verisini değerlendiren Bakan Vedat Işıkhan'ın mesajı şöyle:

TÜİK tarafından açıklanan 2023 yılı İşgücü İstatistikleri ile işsizlik oranı, 2023 yılında bir önceki yıla göre 1 puan azalış göstererek yüzde 9,4'e geriledi.



Böylelikle Orta Vadeli Program’da öngördüğümüz yüzde 10,1’in altında ve son 10 yılın en düşük işsizlik seviyesini görmüş olduk.



İstihdam sayımız ise aynı dönemde 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bine yükseldi.



Önümüzdeki dönemlerde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)