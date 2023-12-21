Vedat Işıkhan: Son 21 yılda 13,4 milyon vatandaş İŞKUR aracılığıyla işe yerleşti

ensonhaber.com

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) 12. Genel Kurulu’nun gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

Bakan Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla 21 yılda 13,4 milyon vatandaşın işe yerleştiğini şu sözlerle aktardı:

Ülkemizin işgücü piyasasının en önemli aktörü olan Türkiye İş Kurumu’muzun 12. Genel Kurulu’nu gerçekleştirdik. İstihdamın ve işgücü niteliğinin artırılmasına yönelik attığımız adımlarla son 21 yılda 13,4 milyon vatandaşımız İŞKUR aracılığıyla işe yerleşti.