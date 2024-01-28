Vedat Işıkhan’dan esnafa erken emeklilik açıklaması: Vaadimizi en kısa zamanda yerine getireceğiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emeklilere ek zam, esnafa erken emeklilik, ev kadınlarına prim desteği, asgari ücret ve memur maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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ensonhaber.com

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı programda Sosyal Güvenlik Reformu'nun gurur duydukları bir çalışma olduğunu ve vatandaşların yüzde 99’unun Genel Sağlık Sigortası (SGK) kapsamına alındığını belirtti.

Bakan Işıkhan, 6-7 Şubat depremlerinin ardından Bakanlık olarak deprem bölgesi illerin yaralarını hızla sarmaya başlandığını ve özellikle depremin iş gücü piyasaları üzerindeki etkisini en aza indirmek, istihdamın sürdürülmesini sağlamanın önceliklendirildiğini aktardı.

Işıkhan, bu konudaki çalışmalara değinirken "Sosyal Güvenlik Kurumumuz ve Türkiye İş Kurumu’muz aracılığıyla hem depremzede vatandaşlarımızın hem de işverenlerimizin yanında olduk." mesajını verdi.

"Bağkur’luların gün sayısı 7 bin 200 güne düşürülecek"

Bakan Işıkhan, "Baykent Kulisi" programında esnafın emeklilik şartlarının SSK'lılarla eşitlenmesi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Emeklilik bir sonuçtur. Burada Bağkur’luların beklentisini ben saygı ile karşılıyorum. Çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısını 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesi seçim öncesi verilen vaatti biz bunu yerine getireceğiz. Bu vaadimizi de yerine getireceğiz. Kısa zamanda bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz. Bütçe disiplinimiz el verdiği sürece beklemek için sebep de kalmayacak.

SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile bunu açıklamadan önce toplantı gerçekleştirdik. SSK, Bağkur emeklilerimize benzer oranda artış yapılması kararı verildi. Ben dün aday tanıtımındaydım emeklilerimizin büyük bir kısmında memnuniyet gördüm. Ben çok olumlu görüyorum.

2023 yılı tüm dünyada hızlı bir şekilde dönüşümlerin yaşandığı bir yıl oldu. Depremzedelerimize çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. 2023 Temmuz ayında asgari ücrete ara bir destek verdik. Burada enflasyona ezdirmeme ilkemizi koruduk. 2024 yılı Ocak ayında asgari ücreti önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre yüzde 100 artırdık. Asgari ücretin yılda bir kere verilmesi noktasındaki tutarlılık işverenlerimiz açısından olumlu izlenim bıraktı.

Yılbaşında memur maaşlarına yüzde 49,25 artış yaparak en düşük memur maaşı 32 bin TL’ye yükseltilmiş durumda. 2023 ocak itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personelinin ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesini sağladık.

"EYT'den 2 milyon kişi emekli oldu"

8 Eylül 99 öncesi sigortalılar için emeklilikte yaş şartını ortadan kaldırmıştık. Vatandaşlarımızın uzun yıllar talep ettiklerini yerine getirmiş olduk. Şu anda EYT’den emekli olan emeklilerimizin sayısı 2 milyon, şu anda 16 milyon emeklimiz var. Emekliliğe hak kazandığı belgesini aldıktan sonra direkt SGK’ya başvuruyorlar. EYT kapsamında emekli olup çalışmak isteyen 30 gün içerisinde özel sektöre dönen çalışanlarımıza destek veriyoruz.

"Asgari ücretten gelir ve damga vergisi almıyoruz"

Bazı sosyal medya içeriklerinde biz buna denk geldik. Yanlış bir bilgi var. 17 bin 2 TL olan asgari ücretin sonundaki 2 TL’nin çalışanları üst vergi dilimine daha erken taşıdığı iddia edildi, kesinlikle öyle değil tamamen gerçek dışı bir iddia. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi almıyoruz. Ücreti asgari ücretin üzerinde olan tüm çalışanlarımızın asgari ücret düzeyi kadar gelirleri vergiden muaf tutuldu.

Bu asgari ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Belirlenirken günlük brüt olarak belirlenmekte. Saatlik ve aylık tutarlar da buna göre hesaplanır, tamamen teknik bir şey. Buna göre de 2024 brüt asgari ücretin aylık tutarı 20 bin 2 TL 50 kuruş olarak belirlendi. Saatlik tutarı 88,90 TL olarak belirlendi. Net asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirleniyor.

"Ev kadınlarına 3’te 1 prim desteği verilmesi ile ilgili çalışma başlatıldı"