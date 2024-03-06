Vedat Işıkhan'dan kamu toplu sözleşme ikramiyesi açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Kadın İstihdam Sistemi İş Pozitif Tanıtım Programı açılış konuşmasında, kamu calışanlarını ilgilendiren toplu sözleşme ikramiyesini içeren ve CHP'yi hedef alan önemli mesajlar verdi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adana'da Kadın İstihdam Sistemi İş Pozitif Tanıtım Programı ve Fuar açılışına katıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Işıkhan, kadınların bölgede istihdama katılma oranlarıyüzde 24 olarak açıklayarak, "Biz Adana'nın kadınlarına inanıyoruz, güveniyoruz." dedi.

"CHP düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürerek iptal ettirdi"

Türkiye'nin ikinci yüzyılını birlikte yapacaklarını belirten Bakan Işıkhan, konuşmasını memur ikramiyeleri ile ilgili son durumu değerlendiren şu sözlerle sürdürdü:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak çalışanlarımızın haklarını konumak ve geliştirmek her zaman bizim önceliğim olmuştur. Bildiğiniz gibi memurlarımız birlikte imzaladığımız toplu sözleşmelerle önemli kazanımlar elde etmişlerdir. Toplu sözleşme ikramiyesi bu kazanımlardan birisidir.

En son geçtiğimiz yıl 7. dönem kamu toplu sözleşmesiyle memurlarımız için bu rakam belirlenmişti. Buna göre hizmet kolunda toplam kamu görevlisi sayısının en az yüzde 2'si üye kaydeden sendikalara aylık 538 lira ödeme yapıyorduk. Ancak CHP düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine götürdü ve bu ödemeye ilişkin düzenleme iptal edildi. Anayasa Mahkemesine başvuran ve ödemenin iptaline neden olan CHP'dir. İptal kararı ile ödemeden yararlanan 2 milyonu aşkın kamu görevlisinin aylıklarında maalesef 345 lira azalma meydana gelecektir. CHP daha önce de sendika üyesi kamu görevlilerine ödenen toplu görüşme primini Anayasa Mahkemesine götürerek iptal ettirmiştir. CHP zihniyetinin kazanımları iptal ettirmesi son derece anlaşılmaz bir durumdur. Ama milletimiz CHP'nin bu tutumuna alışkındır. Daha önce öğrencilerin bursların iptal ettiren CHP şimdi

"Memurların yanındayız"

Biz Hükümet olarak memurlarımızın haklarını geliştirirken CHP Anayasa Mahkemesine götürerek iptal ettiriyor. Her şeye muhalif olan CHP zihniyeti maalesef değişmiyor. Kamu görevlileri müsterih olsun. Ancak şu bilinsin ki bundan sonra da kamu görevlilerimizin, sendikaların ve emekçilerin yanında olacağız. Bize göre yanlış olan bu kararla ilgili olarak da gerekli adımları atmak doğrultusunda üzerimize düşeni mutlaka yapacağımızı da bilmenizi isterim.

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