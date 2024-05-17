Vedat Işıkhan, Emekliler Yılı kapsamında yapılacakları sıraladı Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün katıldığı toplantıda Emekliler Yılı dolayısı ile yapılacak çalışmaları ve avantajları aktardı.

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Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Haftası'nda sosyal güvenlik açısından yapılan çalışmalara ışık tuttu.

Işıkhan, emeklilerin beklentilerinin farkında olduğunu belirterek, yapılan çalışmaları hatırlattı.

Bakan Işıkhan burada yaptığı konuşmada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun önemli bir diğer ayağı ise emeklilik konusu." diyerek Emekliler Yılı nedeni ile yapılacak çalışmalara şu sözlerle değindi:

"Emekli vatandaşlarımız için bugüne kadar birçok düzenlemeyi hayata geçirdik"

Ömürlerinin en verimli yıllarını; ailesi, ülkesi ve milleti için çalışarak, katma değer üreterek geçiren emeklilerimiz bizim baş tacımızdır. Bu anlayışla emekli vatandaşlarımızın hak ettikleri yaşam seviyesine ulaşabilmeleri için bugüne kadar birçok düzenlemeyi hayata geçirdik.

İkramiye düzenlemesi

Emeklilere ilişkin yapılan düzenlemelere değinen Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

Emekli aylıklarına uygulanan normal artışlara ilave olarak yapılan seyyanen artışlar, intibak düzenlemesi, muhalefetin yalnızca hayalini kurduğu, bizim ise gerçekleştirdiğimiz emeklilerimize Ramazan ve Kurban Bayramları'nda ikramiye ödemesi, alt sınır aylık uygulamasının başlatılması ve yükseltilmesi, emeklilerimizi fiş toplama külfetinden kurtararak yüzde 5’e kadar ek ödeme verilmesi, emekli olduktan sonra ticari faaliyet yürüten emeklilerin aylıklarından alınan sosyal güvenlik destek primi kesintisinin kaldırılması, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılara aylık bağlanma şartlarının kolaylaştırılması sağlandı.

"Emekli aylıkları haciz edilmiyor"

Emekli aylıklarının haciz edilememesi sağlandı. Sağlığı el vermeyen emeklilerimize aylıklarının evlerine kadar götürülmesi gibi pek çok düzenleme hayata geçirilmiştir.

Maaş iyileştirmeleri

2002-2024 yılları arasında aylıklara bayram ikramiyeleri dahil reel olarak yaptığımız artışlara baktığımızda ise en düşük emekli aylığı alan; işçi emeklilerine yüzde 113, tarım işçisi emeklilerine yüzde 148, esnaf Bağ-Kur emeklilerine yüzde 231, tarım Bağ-Kur emeklilerine yüzde 636, emekli sandığı emeklilerine yüzde 87, oranında artış yapılmıştır.

Yüzde 49,25 oranında zam

2024 Ocak döneminde SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklilerine ayrım yapılmadan eşit biçimde yüzde 49,25 oranında zam yaptık. Emeklilerimizin, emeklilik dönemini en iyi koşullarda geçirmelerini sağlamanın, bunun için de, gelir-gider dengesinin korunduğu; sürdürülebilir bir Sosyal Güvenlik Sistemini inşa etmenin en temel vazifemiz olduğunu biliyoruz.

"Emeklilerin beklentilerinin farkındayız"

Öncelikle şunu paylaşmak isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız da açık bir şekilde ifade etti. 'Emeklilerimizin, özellikle bir kısım emeklimizin durumlarının farkındayız.' Beklentilerinin de farkındayız. Tüm emeklilerimizin daha iyi bir yaşam standardını hak ettiklerini biliyoruz. Bunun için de tüm gayretimizle çalışıyoruz.

"Hükümetimiz ciddi bir tasarruf tedbirleri paketi açıkladı"

Özellikle son dönemde çok ciddi felaketler yaşadık. Geçtiğimiz yıl, dünyanın birçok ülkesinden daha büyük bir bölgeyi ve nüfusu etkileyen asrın felaketini yaşadık. Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemisini yaşadık. Onun öncesinde bir darbe teşebbüsünü yaşadık. Gerçek bir milli mücadele süreci geçirdik. Bölgemizde devam eden savaşlar var. Tüm bu felaketleri fazla hissettirmeden atlatabilmek, her ülkenin kolaylıkla üstesinden gelebileceği bir durum değil. Biz çok büyük bir devletiz ve çok büyük bir milletiz. Son dönemde, gerek ekonomik gerek politik yönden ciddi şekilde adımlar atıyoruz, sizler de görüyorsunuz. Hükümetimiz ciddi bir tasarruf tedbirleri paketi açıkladı. Her kurumumuz gibi biz de bu tedbirleri ve daha fazlasını hayata geçirmeye başladık.

"Emeklilerimiz bize güvensin"

Gerek emeklilerimiz, gerekse çalışanlarımız bizlere güvensin. Türkiye’yi 22 yılda getirdiğimiz nokta gibi; inşallah kısa bir süre içerisinde enflasyonu kontrol altına alarak, emeklilerimiz için de, tüm vatandaşlarımız için de kalıcı refah artışını sağlayacağız.

"Sosyal güvenlik sistemi siyaset malzemesi değil"

Ancak bu noktada şunu açık yüreklilikle söylemem gerekiyor. Sosyal güvenlik sistemi siyaset üstü bir meseledir. Ve Siyasete malzeme edilmemelidir. Sosyal güvenlik sistemimizin dengelerini bozacak, ve onarılamayacak duruma getirecek söylemleri popülizm uğruna gündeme getirmemek gerekir. Neden böyle uyarıyorum. Sosyal güvenlik, geliriyle-gideriyle, aktüeryal dengeyle yürüyebilen bir sistemdir. Biz özellikle attığımız adımlarla, iflas noktasına gelen sosyal güvenlik sistemini sürdürülebilir hale getirmek için son 22 yılda çok önemli adımlar attık. Bu sürdürülebilirliğin bozulmaması lazım.

Sistemi bir örnekle anlattı

Bir örnekle anlatayım. Sosyal güvenliği bir asansör gibi düşünün. 10 kişilik asansöre, daha fazla kişi binerse uyarı verir. Şu anda asansör tam kapasite çalışıyor. Daha fazla yük bindirmemeli, sistemin sürdürülebilirliğini bozmaya yönelik hiçbir popülist adıma da fırsat vermemeliyiz. Zira asansör örneğinde olduğu gibi, kapasiteyi aşarsanız sistem bozulur. Bu sistemden yararlanan, başta emeklilerimiz olmak üzere, çalışanlarımız, geleceğimiz olan evlatlarımız bir zincirin halkaları gibi olumsuz etkilenir. Bu yüzden, sosyal güvenlik sistemini sarsacak temelsiz, popülist vaatlerden vazgeçilmelidir.

"Sosyal güvenlik sistemi, bir milli güvenlik meselesidir"

Sosyal güvenlik sistemi, bir milli güvenlik meselesidir. Bir ülkenin milli güvenliği, sadece askeri gücünden ibaret değildir. Sosyal güvenlik sistemi de milli güvenliğin unsurudur. Sosyal güvenlik sistemimizi güçlendirmek, sadece vatandaşlarımızın geleceğini güvence altına almakla kalmaz, aynı zamanda her bir vatandaşımızı ve gelecek nesillerimizin güvenliğini ve refahını da korur. Bu bağlamda, sosyal güvenlik sistemine yapılan yatırımlar, aslında ülkemizin geleceğine yapılan en değerli yatırımlardır.

"Sadece bugünü değil yarını da planlamamızı gerek"

Emeklilik, sağlık hizmetleri, işsizlik sigortası gibi sosyal güvenlik unsurları, vatandaşlarımızın hayatlarını daha güvende ve huzurlu bir şekilde sürdürmelerini sağlar. Bu sistem, sadece bugünü değil, yarını da planlamamızı gerektirir.

Emekliler Yılı kararları

Bildiğiniz gibi, 2024 yılını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde “Emekliler Yılı” olarak ilan ettik. Ülkemizin bugünlerinde emeği olan vatandaşlarımızın, geleceğinde de her bakımdan müreffeh bir yaşam sürmelerini istiyoruz. Bu yıldan itibaren, Emeklilerimiz için bugüne kadar sağlamış olduğumuz imkanların çeşitlenerek artacağı bir süreci başlatıyoruz.

Yeni bir hizmet modeli

Sosyal Güvenlik kurumu’nu yeni bir hizmet modeline taşıyoruz. Nedir bu yeni model? Biliyorsunuz SGK, emekliler açısından sadece maaş ödeyen, ikramiye ödeyen teknik bir kurumdu. Artık SGK’yı sosyal açıdan da emeklilerimize hizmet verecek, gerçek anlamda emeklilerimizi SGKya paydaş yapacak, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürüyoruz. SGK'yı emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak, arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz.

Bu model kapsamında emeklilerimize yönelik; sağlık hizmetlerinden, sosyal etkinliklere kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunulacak. Emeklilerimizin taleplerini ve beklentilerini doğrudan iletebilecekleri, geri bildirimlerde bulunabilecekleri bir iletişim platformu kurulmaktadır. SGK’nın uygulamaya koyacağı yeni hizmet modelimizde, her emeklimizin, hizmet merkezine gitmeden tek telefonla hızlıca ulaşabileceği, kurumumuzun yetkin personellerinden oluşacak, emekli danışmanlarını görevlendireceğiz.

Emeklilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak teknolojik çözümler

Emeklilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak teknolojik çözümleri devreye alacağız. Online hizmetlerimizi genişleterek, işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilmelerini sağlayacağız. 81 ilde SGK il Müdürlüklerinde emekli hizmet masası, emeklilerimize özel hizmet sunmaktadır. Ayrıca, gerek kamu kurumlarımızla, gerek özel sektörle anlaşmalar, protokoller yaparak, emeklilerimize yönelik özel fırsatlar sunarak, onların sosyal ve ekonomik olarak da desteklenmesini sağlamak üzere çalışmalarımız devam etmektedir.

emekliler.gov.tr

Yeni bir internet sitesi kurduk. Bunun adı emekliler.gov.tr Bu platformdan faaliyetleri güncel şekilde duyuracağız. Bu siteyi kısa süre içinde kullanıma açacağız. Bankalardan odalara, sendikalardan meslek kuruluşlarına, özel sektörden çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna kadar birçok paydaşımız bu çalışmalarımıza destek verdiler, vermeye de devam ediyorlar. Özellikle kabine üyelerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza, emekliler konusunda gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum.

Netleşen desteklerin bir kısmı

Bakan Işıkhan, paydaşlarla yapılan çalışmaların sonucunda yapılması kesinleşen emeklilere sağlanacak olanakları şöyle sıraladı:

* Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, 1 aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacak.

* Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor tesislerinin emeklilerimiz için kullanımı da mümkün olacaktır.

* Emeklilerimiz tüm illerde yer alan Kamuya ait misafirhane, öğretmenevleri, sosyal tesis ve konukevlerinden, tıpkı kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanabilecektir.

* Sendikalarımızın misafirhanelerinde ve sosyal tesislerinde emeklilerimize özel indirimler sağlanmaktadır.

* PTTCELL tarafından Emeklilere özel "Emekli Paketi" oluşturuldu.

* PTT KARGO’da emeklilere özel indirim sağlanıyor.

* TCDD’de yıl boyunca emekliler için ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı.

* YÖK ile yapılan işbirliği kapsamında; Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma temelli 3. Yaş Üniversitesini yaygınlaştırıyoruz.

* Ayrıca; yerli ve milli ödeme sistemimiz olan Troy ile; ve bankalarla yaptığımız protokol çerçevesinde; emekli kartları aracılığıyla fatura ödemelerinde; Eczane ve Market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde; giyim mağazalarında indirimler tanımlanacaktır.

* Ayrıca yine haberleşme, ulaşım, kültürel faaliyetlerden; zincir marketlere, online pazar yerlerine kadar bir çok anlaşmayı emeklilerimiz için hayata geçireceğiz.

* Bu yeni SGK Hizmet Modelimiz ile, emeklilerimizin topluma aktif olarak katılabildiği, sosyal yaşamın içinde yer aldığı, hatta katma değer üretebildiği bir sistemi hedefliyoruz.

* Bakanlıklarımızla, kurumlarımızla görüşmelerimizi sürdürmeye devam ediyoruz.

* Önümüzdeki dönemde, bu ve benzeri daha pek çok yeniliği, emekli danışmanlarımızla yüz yüze, iletişim araçlarıyla ve kurduğumuz platformla, bizzat emeklilerimize ulaştırmayı planlıyoruz.

* Hep birlikte, daha sağlıklı, daha mutlu ve daha huzurlu bir emeklilik dönemi için çalışmaya devam edeceğiz.

"Yeni imkanlar sağlamaya devam edeceğiz"

Bakan Işıkhan, konuşmasının sonunda emeklilere seslenerek, beklentilerini bildiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: