Vergi affı iddialarına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yanıt

AA

Dijitalleşen dünyada, haberlerin hızlı bir şekilde yayıldığı sosyal medya platformları, dezenformasyonun daha büyük bir tehdit haline gelmesine neden oluyor...

Bir sosyal medya yalanı daha çürütüldü..

Bazı platformlarda 'vergi affı'na yönelik çalışmaların yapıldığı, yakın zamanda açıklanacağı iddia edilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

"VERGİ AFFI ÇALIŞMAMIZ YOKTUR, TAMAMEN ASILSIZDIR"

İddianın asılsız olduğu belirtilen yazılı açıklamada, şu ifadeler kullandı:

Bugün bazı meslek mensuplarınca sosyal medya platformlarında vergi affı çalışmalarının yapıldığı, yakın zaman içinde kamuoyuna açıklanacağı yönünde gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.



Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak kamuoyunda vergi affı olarak da adlandırılan yapılandırma kanunu içerikli herhangi bir düzenlemeye yönelik çalışmamız bulunmamaktadır. Söz konusu paylaşımlar tamamen asılsız ve mükelleflerimizi yanıltmaya yönelik bir nitelik taşımaktadır.

"GERÇEK DIŞI PAYLAŞIMLARI DİKKATE ALMAYIN"