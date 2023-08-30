Verimleri düştü! Aşırı sıcaklar büyükbaş hayvanlarda strese neden oluyor Küresel ısınma sadece insanları değil dünya üzerinde yaşayan tüm canlıları olumsuz etkiliyor. İnekler de küresel ısınmadan nasibini aldı.

AA

Aşırı sıcakların daha fazla hissedildiği illerde hayvan yetiştiricileri, artan su ihtiyacı ve iştahsızlık nedeni ile artık daha az verim aldıklarını kaydediyor.

Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Veteriner Hekimi Nusret Mercan, iklim değişikliği sebebiyle artan sıcaklık dalgalarının büyükbaş hayvanların verimliliğini olumsuz etkilediğini söyledi.

Aydın'da son yıllarda bölgede yaşanan sıcak dalgalarının, yetiştiricileri endişelendirdiğini belirten Veteriner Hekim Nusret Mercan, yaz dönemi boyunca insanlar gibi hayvanların da bol su tüketmeye ve serinlemeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Hayvanların beslenme alışkanlığı değiştiği için süt verimi düşüyor"

Aşırı sıcakların, hayvanların normal davranışlarını bozabildiğini ve bunun sonucunda, hayvanların beslenme alışkanlıkları değişip süt veriminin azalabildiğini kaydeden Mercan, şu açıklamayı yaptı:

Aydın'da büyükbaş hayvan yetiştiricileri, son yıllarda artan sıcaklıkların işlerini zorlaştırdığını söylüyor. Sıcaklar nedeniyle hayvanlar daha az yem yiyor ve verimlilikleri düşüyor. Bu da üyelerimizi ekonomik olarak olumsuz etkiliyor.

“Alınacak tedbirler”

Büyükbaş hayvanları sıcak hava şartlarının neden olduğu olumsuzluklardan korumak için alınacak tedbirlerde de söz eden Aydın İli damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Veteriner Hekimi Nusret Mertcan, şu tedbirleri sıraladı:

Yetiştiriciler, hayvan barınaklarının iyileştirmeli.

Hayvanların serinlemeleri için işletmelerde; sürekli olarak suluklar ve su miktarı kontrol edilmelidir.

Helikopter tipi fan kullanımı ile işletmeler havalandırılmalı, ahır tavanları yüksek yapılmalı ve tavan malzemesinde izolasyon konulup işletme sıcaklıklara karşı korunaklı yapılmalıdır.

İşletme fanları ile sıvı püskürtme yapılmalı ve ayrıca tohumlama yapılacak hayvan serin bir yere alınmalı.

“İnekler 27 derecenin üzerindeki sıcaklıkları sevmiyor”

Aydın ve çevresindeki metabolizmasında yaşanan değişiklik nedeniyle ineklerin günlerdir keyifsiz olduğunu kaydeden Veteriner Hekim Nusret Mercan, sıcakların büyükbaş hayvanlar üzerindeki etkisine şöyle dile getirdi:

Nasıl bir insan yaz sıcağında duş aldığında rahatlıyor ve iş verimi artıyorsa inekler de aynı durumda. Aydın’da yoğunlukta olan Holştayn cinsi inekler 27 derecenin üzerindeki sıcaklıkları sevmez. Çöl sıcaklarının yaşandığı ilimiz yaklaşık 500 bin civarında büyükbaş hayvan var.

“Aşırı sıcaklar büyükbaş hayvanlarda strese neden oluyor”