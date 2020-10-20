Yabancı ekonomistler, TCMB’nin faizi 200 baz puan artırmasını bekliyor

Merkez Bankası'nın bu hafta gerçekleşecek Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde ekonomistlerin faiz artırımını öngören açıklamalarına yabancı ekonomistler de katıldı.

Yerli ve yabancı uzmanlar tarafından geçen ayki toplantısında politika faizinde artışa giden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ekim ayında da artışa devam etmesi bekleniyor.

GENELDE TCMB’NİN POLİTİKA FAİZİNİ 200 BAZ PUAN ARTIRARAK YÜZDE 12,25'E ÇIKARTABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Konuya ilişkin olarak Monex Europe FX Piyasası Analisti Simon Harvey, TCMB'nin politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 12,25'e çıkarabileceğini kaydetti. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 12,4 seviyelerinde olduğunu belirten Harvey, "Böyle bir artış, bankalar arası piyasalardaki borçlanma maliyetiyle uyumlu bir politika kanalını tekrar meydana getirebilir." ifadelerini kullandı. Harvey, 200 baz puan altında bir artış olması durumunda TL'de değer kayıpları görülebileceğini söyledi.

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys ise politika faizindeki uygun bir artışın yatırımcılar tarafından iyi karşılanabileceğini belirtti. Piyasa beklentilerinin artışın 150 baz puan yönünde olduğunu ifade eden Matys, TCMB'nin bu toplantıda politika faizinin 200 baz puan artışla yüzde 12,25'e çıkarabileceği öngörüsünde bulundu.

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen de TCMB'nin politika faizini 200 baz puan artırabileceğini dile getirdi. TL'deki değer kayıplarından kaçınmak isteniyorsa 300-400 baz puanlık bir artışın düşünülebileceğini ifade eden Kalen, bunun TCMB'nin enflasyon hedefindeki kredibilitesini iyileştirebileceğini, Türk varlıkların yabancı yatırımcılar için değerinin tekrar eski haline gelebileceğini açıkladı.

RENDELL: TCMB POLİTİKA FAİZİNİ 175 BAZ PUAN ARTIRARAK YÜZDE 12'YE ÇIKARABİLECEK

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell ise diğerlerinden farklı olarak, yine faiz artırımına gidileceğini ama TCMB'nin politika faizini 175 baz puan artırarak yüzde 12'ye çıkarabileceğini aktardı.