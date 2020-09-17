Yabancı rehberler, Türkiye'yi tanıtacak

Türkiye turizm pastasından daha büyük pay almak ve belli başlı pazarlara bağımlı kalmayarak, yeni ülkeleri de ziyaretçileri arasına katmak istiyor.

Hindistan, Uzak Doğu, Çin, Japonya, Endonezya, Brezilya, Arjantin, Amerika, Kanada gibi büyümeye açık ve çok büyük potansiyeli olan pazarlara yönelik ülke tanıtımı yapmak için yabancı rehberlerden yararlanmak amaçlı bir proje başlatıldı.

PROJEYİ TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI YÜRÜTÜYOR

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Türk turizminin doğru stratejilerle büyümesini sağlamak amacıyla yaptığı çalışmalar kapsamında yabancı rehberlere yönelik Türkiye'yi tanıtan eğitim seti hazırladı.

"GO TURKEY"NİN YENİ VERSİYONLARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, yaptığı açıklamada, "Go Turkey"nin yeni versiyonlarıyla hedef bazlı tanıtımlara ağırlık verdiklerini söyledi.

"TÜRKİYE UZMANLARI" ADI ALTINDA EĞİTİM ÇALIŞMASI

Yaşayan, canlı, güncel, merak edilen ve tüketiciye dokunan bir marka algısı oluşturmaya çalıştıklarına dikkati çeken Güler, ajansın önemli projelerinden birinin de yabancı rehberlere yönelik "Türkiye uzmanları" adı altında eğitim çalışması olduğunu dile getirdi.

"TÜRKİYE UZMAN SERTİFİKASI"

Yabancı rehberlere yönelik "Türkiye uzman sertifikası" tanıtım stratejisi kapsamında eğitim seti hazırladıklarına değinen Güler, şunları kaydetti:

"HİNDİSTAN'DA 500 KİŞİDEN FAZLA KİŞİ BU EĞİTİMİ ALDI"

"İlk pilot çalışmayı Hindistan'da yaptık. Eğitim setinin büyük bir kısmı standart, yaklaşık yüzde 30'luk kısmı ise ülkeye özelleştirilmiş şekilde. Hindistan'da düğün turizmi daha önemli, yemeklerdeki damak tatları, kültürel anlamda gidecekleri noktalar farklı. Bu nedenle bu programı başlattık. 500'den fazla kişi şu anda eğitim aldı, on-line eğitimler tamamlandıktan sonra kendilerine sertifika verilecek. Türkiye'nin tanıtımı ve orada doğru anlatılması açısından proje çok önemli."