Yabancı stratejistler TCMB'den faiz indirimi bekliyor

Yabancı stratejistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yarın düzenlenecek bu ayki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimine gideceğini öngörüyor.

Piyasaların gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın gerçekleşecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında.

ŞU ANDAKİ POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 18

Eylül ayındaki PPK toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) yüzde 19'dan yüzde 18 seviyesine çekilmişti.

Yarınki toplantıya ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizi indirileceğini tahmin ediyor.



EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ 50 BAZ PUAN İNDİRİM YAPILMASI DOĞRULTUSUNDA

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizlerde değişikliğe gitmeyeceğine dair bir ihtimal olmasına karşın yabancı stratejistler TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 100 baz puan indirime gideceğini tahmin ediyor.

YABANCI EKONOMİSTLER DE 100 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYOR

Konuya ilişkin olarak TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan düşürerek, şu anda 18'deki seviyesinden yüzde 17'a çekebileceği öngörüsünde bulundu.

Bu kararın piyasalar tarafından sürpriz bir şekilde karşılanmayacağını belirten Maggio ancak son haftalarda TL'deki görülen zayıflığın artabileceğini ifade etti.

"FAİZLERİN SABİT BIRAKILMASI TL'Yİ DESTEKLER"

TCMB'nin faizleri sabit bırakması durumunda TL'nin bundan olumlu etkilenebileceğini aktaran Maggio, politika faizinde 100 baz puandan az bir indirim olması durumunda ise bunun muhtemelen TL'ye kayda değer bir fayda sağlamayacağını dile getirdi.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZİ PAS GEÇME BEKLENTİSİ DE VAR

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen ise az da olsa finansal piyasalardaki bir takım endişelerin politika yapıcılara bu toplantıda faiz indiriminde ara vermeye yönelik karar verdirtebileceğine dair ihtimal olduğunu söyledi.

Kalen, "Ancak bizim asıl senaryomuz TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indireceği yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 17 OLMUŞTU

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17 oldu.