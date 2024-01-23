Yabancı uzmanlar Merkez Bankası'ndan faiz artırımı bekliyor Merkez Bankası, politika faizi kararını 25 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Bu karar öncesinde yapılan anketler ve yabancı uzmanlar, 250 baz puan artışı beklentisinde birleşiyor.

AA

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından göreve gelen ekonomi yönetimi, enflasyonu düşürmek için faiz artırımı adımları atıyor.

Yabancı uzmanlar da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) faiz artırımı bekliyor.

Yabancı uzmanlar, TCMB'nin politika faizini yüzde 45'e çıkaracağı öngörüsünde bulunurken, faiz indirimlerine ne zaman gidileceği konusunda farklı görüşlere sahip.

"TCMB'nin politika faizi yüzde 45 olacak"

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarabileceğini söyledi.

Drimal, TCMB'nin aralık toplantısında Para Politikası Kurulu'nun (PPK), parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüğünü anımsattı.

"Miktarsal ve kredi sıkılaşması devam edecek"

Bankanın temkinli bir ton kullanabileceğini dile getiren Drimal, şu açıklamada bulundu:

TCMB, piyasadan likidite çekerek ve kredi büyümesini kontrol altında tutarak miktarsal ve kredi sıkılaşmasına devam edeceğine ve önümüzdeki yıllarda enflasyonun yüzde 5 hedefine gerilemesini sağlamak amacıyla sıkı parasal koşulların uzun süre sürdürülmesine söz verecektir.

Drimal, TCMB'nin politika faizini ne kadar süre yüzde 45'te tutacağının para politikası açısından bir sonraki ana odak noktası olacağı gibi göründüğünü vurguladı.

"TCMB, bu yıl faiz indirimine gitmeyebilir"

Enflasyonun bu yıl ve gelecek yıl yavaşlamasını sağlama almak için bankanın bu yıl faiz indirimine gitmeyebileceğini kaydeden Drimal, yıl sonunda enflasyonun yüzde 41 seviyesine inebileceğini aktardı.

"Ocak ayında faiz artırım döngüsü sonlandırılabilir"

Medley Advisors Piyasa Araştırma Başkanı Nick Stadtmiller, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artıracağı öngörüsünde bulundu.

Stadtmiller, bankanın ocak ayı toplantısında faiz artırım döngüsünü sonlandırabileceğini belirtti.

Faiz indirimi için enflsayonun gerilemesi beklenecek

Enflasyonun mayıs ayında zirveyi gördükten sonra gerilemeye başlayabileceğini ifade eden Stadtmiller, bankanın sonrasında faiz indirimlerine gidebileceğini aktardı.

Faiz beklentileri

TCMB PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)