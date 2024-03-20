Yabancı uzmanlar, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor TCMB, yarın saat 14.00'te politika faiz kararını açıklayacak. Şu anda yüzde 45 seviyesinde olan politika faizinin sabit kalması beklentisi ağır basıyor. Bu aşamada yabancı uzmanlar, TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyonu aşağıya çekebilmek için politika faizini artırmış ve bu döngünün bittiğini açıklamıştı.

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın haziran ayına kadar faizi sabit tutacağı ve yılın ikinci yarısından sonra da inişe geçeceğini bekliyordu.

Ancak açıklanan şubat enflasyonu beklentileri aşınca bazı uluslararası kurumlar, faizin yıl sonuna kadar inmeyeceğini belirtti.

Faiz kararı yarın açıklanacak.

Bu aşamada yabancı uzmanlar, TCMB'nin yarınki faiz kararında politika faizini sabit bırakacağı öngörüsünde bulunurken, bankanın iletişiminde "bekle-gör" politikasını uygulayabileceğini ve enflasyonda artış olması durumunda daha da sıkılaşmayı düşünebileceğini kaydetti.

Societe Generale: Faiz yüzde 45'te sabit kalacak

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal yaptığı değerlendirmede, son dönemde enflasyonda yaşanan yukarı yönlü sürprize rağmen TCMB'nin PPK toplantısında politika faizini yüzde 45'te sabit tutacağı tahmininde bulundu.

TCMB'nin faiz artırımı yoluyla doğrudan sıkılaşmanın önüne geçmeye çalışabileceğini belirten Drimal, bankanın iletişiminde bekle-gör politikasının nedenleri olarak son zamanlarda yapılan makro ihtiyati sıkılaştırma önlemleri ve ödemeler dengesinde beklenen iyileşme olabileceğini ifade etti.

2025'in ilk çeyreğinde ise 500 baz puanlık bir indirim bekleniyor

Drimal, bununla birlikte olasılıkların 250 veya 500 baz puanlık başka bir faiz artışına doğru kaydığını aktardı. Şu an için TCMB'nin politika faizini 2024'ün geri kalanında yüzde 45'te sabit bırakabileceğini dile getiren Drimal, 2025'in ilk çeyreğinde ise 500 baz puanlık bir indirim gelebileceğini vurguladı.

Drimal, şu değerlendirmede bulundu:

TL için kısa vadeli görünümün negatif ancak cari işlemler hesabındaki iyileşmenin ve beklenen yabancı para girişlerin hala muhtemel olduğunu görüyoruz. Bunlar da TL'nin 2. ve 3. çeyrekte güçlenmesine yol açabilir.

In Touch Capital Markets: Faiz yüzde 45'te sabit kalacak

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 45'te tutmasının beklendiğini söyledi.

"Enflasyonda artış olması durumunda TCMB daha da sıkılaşmayı düşünebilir"

Ancak ileriki aylarda enflasyonda artış olması durumunda TCMB'nin para politikasını daha da sıkılaştırmayı ciddi olarak düşünmesi gerekebileceğini aktaran Matys, "Yatırımcılar, TCMB'nin kararı açıklandığında yayınlayacağı resmi açıklamada bu konuda yeni ipuçları arayacak." dedi.

AA Finans: Faiz sabit kalacak

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)