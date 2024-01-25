Yabancılar hisse almaya devam ediyor Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 145,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Hisse senedi stoku, 19 Ocak'ta 31 milyar 83,8 milyon dolara yükseldi.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ni yayınladı.

Bu istatistiklerden, yurt dışında yerleşiklerin geçen hafta genel olarak hisse senedi aldığı ve Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattığı sonucu elde edildi.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Ocak haftasında net 145,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 4,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı, 40,3 milyon dolarlık DİBS sattı.

Hisse senedi stoku arttı

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 12 Ocak itibarıyla 30 milyar 789,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 19 Ocak'ta 31 milyar 83,8 milyon dolara çıktı.

DİBS stoku azaldı

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 956,8 milyon dolardan 2 milyar 880,8 milyon dolara geriledi.

ŞBS stokları yükseldi

Yasancıların, ŞBS stokları 19 Ocak haftasında 84,8 milyon dolardan 89,3 milyon dolara çıktı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)