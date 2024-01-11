Yabancılar yerleşik kişiler, 299,7 milyon dolarlık hisse sattı Yurt dışında yerleşik kişiler, iki aydır düzenli olarak hisse alımı yapıyorken geçen haftanın istatistiklerinde iki ay aradan sonra hisse satışı verisi açıklandı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku belli oldu.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Ocak haftasında net 299,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 45,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 11,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Yabancıların hisse senedi stoku geriledi

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 29 Aralık itibarıyla 29 milyar 536 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 5 Ocak'ta 29 milyar 196,6 milyon dolara indi.

Yabancıların DİBS stoku azaldı

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 637,3 milyon dolardan 2 milyar 517,5 milyon dolara geriledi.

ŞBS stokları arttı

Yurt dışında yerleşik kişilerin, ŞBS stokları ise 56,2 milyon dolardan 66,6 milyon dolara çıktı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)