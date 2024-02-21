Yabancılara göre TCMB bu yıl faiz indiriminden kaçınacak! TL yaz aylarında toparlanacak TCMB'nin faiz artırmayacağı, yılın ortasına kadar faizi sabit bırakacağı, sonrasında da faiz indirimine gideceği beklenirken yabancı ekonomistlerin değerlendirmesi, bu yıl faiz indiriminin olmayacağı yönünde.

AA

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal ve In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys, Türkiye ekonomisi ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Yabancı uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu yıl faiz indirimlerinden kaçınabileceğini belirtirken, yatırımcıların da sıkı para politikasını sürdüreceğine dair güvence arayabileceğini dile getirdi.

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin yarınki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini yüzde 45'te sabit bırakabileceği öngörüsünde bulundu.

"2024'ün geri kalanında faiz indirimlerinden kaçınabilir"

TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde "gerekli olduğu sürece" tutma amacının sözlü ve yazılı olarak teyidini beklediklerini belirten Drimal, bunun 2024'ün geri kalanında faiz indirimlerinden kaçınılması anlamına gelebileceğini ifade etti.

"Seçimlerden sonra TL'nin şansı dönebilir"

Drimal, dolar/TL'de yükselişler olabileceğini aktardı. Ancak doların küresel piyasalarda zayıflayabileceğini ve Türkiye'nin cari dengesinin mevsimsellik nedeniyle iyileşebileceğini söyleyen Drimal, 31 Mart'taki yerel seçimlerden sonra 2'nci çeyrekte TL'nin şansının dönmesinin muhtemel olduğunu aktardı.

"Yaz aylarında TL toparlanması sağlanabilir"

Drimal, Türk Lirası'nın geleceği nokta ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Sonuç olarak, Türk piyasaları 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren yeni bir yabancı para akışı çekebilir. Bu da büyük olasılıkla yaz aylarında TL'nin toparlanmasını ve önemli getiri kazanımları elde edebilmesini sağlayabilir.

"Politika faizi yüzde 45'te sabit kalacak"

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de TCMB'nin politika faizini yüzde 45'te sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.

Matys, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'ndaki "Politika faizinin mevcut seviyesinin gerektiği müddetçe sürdürülecek. Enflasyon beklentileri, fiyat belirme davranışları, kamu harcama ve vergi politikası, ücretler, özel tüketim, gibi unsurların enflasyon görünümünde tahminimizden belirgin bir sapmaya yol açacağının anlaşılması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacak." ifadelerini anımsattı.

"Yatırımcılar enflasyonla mücadelede güvence arayabilir"

Matys, yatırımcıların enflasyonun hedefle uyumlu hale gelene kadar TCMB'nin sıkı para politikasını sürdüreceğine dair güvence arayabileceklerini kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketi faizin sabit kalmasını bekliyor

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tümü, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)