Yabancıya konut satışında yıllık beklenti 7 milyar dolar

Yetkililer, şu an piyasada alıcı olan yabancı konut müşterisi profilinin, geçen yılların üzerinde olduğunu gördüklerini beyan ediyor.

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Ergüven, pandemi döneminde Türkiye'den konut alan yabancı profilinde yükseliş gördüklerini belirterek, bu nedenle adet bazında düşüş yaşansa da gelirin 6 milyar 700 milyon dolardan, 7 milyar dolar seviyesine çıkacağını söyledi.

"MÜTEKABİLİYET YASASI'NIN ÇIKMASINDAN SONRA SATIŞTA ARTIŞ YAŞANDI"

Türkiye'nin yabancıya gayrimenkul satışında Mütekabiliyet Yasası'nın çıkmasından sonra 2013'te çıkışa geçtiğini dile getiren Ergüven, aradan geçen sürede tüm sıkıntılara rağmen önemli eşiklerin aşıldığını, ciddi rakamlara ulaşıldığını aktardı.

Ergüven, bu yıl pandemiye rağmen Türkiye'nin yabancıya satışta iyi gittiğini, ocak-eylül döneminde konut satışında sadece yüzde 18 kayıpla 26 bin adet rakamının aşıldığını bildirdi.

Ergüven, Türkiye'nin gayrimenkulde çok yüksek potansiyele sahip olduğuna vurgu yaparak, gayrimenkul yatırım fonlarının daha aktif kullanarak, daha efektif tanıtım gerçekleştirerek ve bu alana yoğunlaşarak çok yüksek rakamlara ulaşılabileceğini söyledi.

Fatih Ergüven, yabancı gayrimenkul alıcısında bu yıl profilin yükseldiğini belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“YABANCILAR PANDEMİYİ TÜRKİYE’DE GEÇİRMEK İSTİYOR”

"Şu an piyasada alıcı olan yabancı konut müşterisinin profilinin, geçen yılların üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu yıl Avrupalılar, İstanbul'dan hiç olmadığı kadar konut alıyor. Bunun sebeplerine değinecek olursak birincisi kur avantajı. İkincisi ise insanlar pandemiyi Türkiye'de geçirmek istiyor. Çünkü daha güzel ve daha havadar bir ülkedesiniz. Önemli olan bir konu da sağlık sistemi. Pandemi sürecinde Avrupa'da sağlık sistemi tıkanırken bizde böyle bir şey yaşanmadı. Bu çok önemli."

“AVRUPALILAR TÜRKİYE'Yİ TEKRAR RADARINA ALDI”

Ergüven, bu yıl İsveçlilerin ve Almanların Türkiye'ye ilgisinin arttığını kaydederek, İran'ın dışında Pakistan, Hindistan ve Çin'den de Türk gayrimenkul piyasasına talep olduğunu söyledi.