Yakalanan istavritler yasal boyun altında kalıyor! Balıkçılar istavrit avının yasaklanmasını istiyor Balıkçılık sektöründen istavrit avcılığının yasaklanması talebi geldi. Yetkililer, vatandaşların da yasal kriterlere uymayan balıkları satın almamasını istedi.

AA

Geçtiğimiz av sezonunda boyları küçük olduğu için neslinin tükenmemesi amacıyla hamsinin bazı bölgelerde avlanması geçici olarak durdurulmuştu.

Aynı nedenle bu kez de istavrit avcılığının yasaklanması gündeme geldi.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, son günlerde yakalanan istavritlerin çoğunun yasal boyun altında olduğunu belirterek, "Stoklara zarar verilmemesi için bu balığın avcılığının durdurulması gerekiyor." dedi.

Özkaya, denizlerde av sezonunun kısa süre sonra biteceğini aktararak, vatandaşın da yasal kriterlere uymayan balıkları satın almamasının önem taşıdığını kaydetti.

Balık üretimi iki şekilde yapılıyor

Özkaya, istavritin yasal boyutunun altında olduğuna yönelik yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de balık üretiminin "avcılık" ve "yetiştiricilik" olmak üzere iki şekilde yapıldığını anımsatan Özkaya, Türkiye'nin, balıkçılık konusunda Avrupa'da öne çıktığına işaret etti.

"Türkiye yetiştiricilikte bir numara"

Özkaya, ülkenin özellikle yetiştiricilikte Avrupa'da ilk sıralarda yer aldığını bildirerek, Türkiye'nin levrek ve çipura yetiştiriciliğinde dünyada ilk sırada olduğunu aktardı.

"Yakalanan balık miktarı düştü"

Balıkçılık sektöründe artan yetiştiriciliğe karşı yakalanan balık miktarında düşüş olduğuna dikkati çeken Özkaya, şöyle konuştu:

İklim değişikliği, aşırı avcılık ve ilgili tebliğe uygun avcılık yapılmamasından dolayı denizlerde balık stokları düştü. Bu nedenle yakalanan balık miktarında da büyük düşüş oldu. 2015'te yakalanan balık miktarı 432 bin ton iken 2023'te 330 bin tona düştü.

"Kurallara uymanın stokları artırmakta önemi büyük"

Özkaya, balıkçılıkta belirlenen kurallara uymanın stokların artması için son derece önemli olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde yakalanan istavrit balıklarının çoğunun yasal boyun altında olduğu görülüyor. Geç büyümesi nedeniyle istavrit stoklarının toparlanması zaman alıyor, stoklara daha fazla zarar verilmemesi için bu balığın avcılığının durdurulması gerekiyor.

"Balıkçıların balık boylarına daha fazla dikkat etmesi gerekiyor"

Denizleri koruması gerekenlerin balıkçılar olduğunu bildiren Özkaya, konuya ilgili olarak, "Denizler balıkçılarımızın ekmek teknesi. Bu yüzden en çok balıkçılar balık varlığının devamlılığına özen göstermeli. Balıkçıların avladıkları balıkların boylarına daha fazla dikkat etmesi gerekiyor." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)