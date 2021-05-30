Yalova'da aronya meyvesine coğrafi işaret

Orman meyvelerine benzeyen "aronya", Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünce 2012 yılında yapılan çalışmalarla Yalova'nın ürün çeşitliliğine dahil edildi.

Yalova'da üretilen aronya meyvesi, Türk Patent Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından "Yalova aronyası" adıyla coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak kazandı.

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünce iki çeşidin tescil edilmesinin ardından Yalova'daki üreticiler tarafından dikilmesine başlanan aronya hakkında enstitü ile ortak çalışmalar yürüten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de projelerle ildeki 49 çiftçinin yaklaşık 150 dekarlık bir alanda üretim yapmasına imkan sağladı.

YALOVA'NIN TOPRAK YAPISI ÇOK VERİMLİ

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Yalova'nın çok özel bir il olduğunu belirterek, hemen hemen bütün meyve çeşitlerinin üretilebileceği bir iklim ve toprak yapısına sahip olduğuna vurgu yaptı.

“İKİ ÇEŞİT ARONYANIN ADAPTASYON ÇALIŞMALARINI TAMAMLAMASIYLA ÜRETİM AŞAMASINA GEÇİLDİ”

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından iki çeşit aronyanın adaptasyon çalışmalarını tamamlamasıyla üretim aşamasına geçildiğini bildiren Parıldar, "2016 yılında nero ve viking çeşitleri tescil edilince biz de çiftçi şartlarında bunun üretimine odaklandık. 2021 yılı başı itibarıyla 150 dekarlık bir dikilişimiz mevcut ve aronya üretimi yapan 49 çiftçimiz var. Biz 2021 yılında özellikle atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması projesi kapsamında 160 dekarlık yeni aronya bahçelerimizi tesis edeceğiz." diye konuştu.