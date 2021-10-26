Yapılandırma için 1 Kasım kritik gün

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilk taksit ödemesi, 1 Kasım Pazartesi gününe denk geliyor.

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin vergi dairelerine başvuruda bulunan mükelleflerin, yapılandırmanın bozulmaması ilk taksit ödemelerini 1 Kasım Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor.

BAŞVURULAR BİTTİ

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru süresi 30 Eylül'de sona ermişti.

152.6 MİLYON LİRALIK ALACAK YAPILANDIRILDI

Yapılandırma yasasından yararlanmak üzere 5 milyon 804 bin 861 mükellef başvuruda bulunmuştu. Bu kapsamda, 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırılmış, 5 Ekim 2021 tarihine kadar 23 milyar 84 milyon lira tahsilat gerçekleştirilmişti.

İLK İKİ TAKSİDİN ÖDENMESİ ŞART

Kanunda öngörülen peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün, 31 Ekim 2021 tarihi hafta sonu tatiline rastladığından 1 Kasım Pazartesi mesai bitimi olarak belirlendi. İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenecek. Yapılandırma imkanının bozulmaması için ilk iki taksitin zamanında ödenmesi şartı var.

SGK'YA İLK TAKSİT ÖDEMELERİ 30 KASIM’DA

SGK'ya ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım'da gerçekleştirilecek.

PEŞİN ÖDEMELERDE AVANTAJLI İNDİRİMLER

Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım'a kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılıyor.