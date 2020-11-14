Yapılandırmada hangi borçlar kapsam dışı

Ödeme günü geçen kamu alacaklarının yapılandırma kapsamı çok geniş tutulduğu halde özellikle bazı cezalar bu yapılandırmaya dahil edilmedi.

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da yapılandırılması kesinleşen borçlar, para cezaları ve gecikme faizlerinin dışında kalan borçlar merak ediliyor.

HANGİ CEZALAR KAPSAM DIŞI

Adli para cezaları, düzenleyici denetleyici kurullar tarafından verilen idari para cezaları, koronavirüsle mücadele kapsamında Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde verilen para cezaları kapsam dışında tutuldu. Özellikle koronavirüsle mücadele kapsamında kesilen cezaların, tekrar edilmesinde caydırıcı olması açısından mutlaka tahsil edileceği de birçok kez dile getirildi. Yasak yerlerde tütün kullanımı nedeniyle verilen para cezaları da kanunun kapsamı dışında tutuluyor.

ERTELENEN PRİMLERE DİKKAT

Koronavirüs salgını süresince işverenlerin 2020 yılı Mart Nisan Mayıs ayları primleri ertelenmişti. Yapılandırma ağustos ayı öncesindeki prim borçlarını kapsıyor. Böylelikle ertelenen primlerin ertelendikleri dönem içerisinde ödenmesi gerekecek.

YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR

İşte, torba kanun tamamen kabul edildiğinde borç yapılandırılması yapılabilecek tüm kurumlar:

Gelir vergisi, kurumlar vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) pirimi, Genel Sağlık Sigortası (GSS), tüm idari para cezaları, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları, trafik para cezaları, seçim para cezaları, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları, öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar, SGK idari cezaları, il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar; su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları; TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin üyelik aidatları; KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar aidat alacakları, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50'den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları; Türk Standardları Enstitüsü (TSE) hizmet bedeli alacakları belediyelerin tasarrufuna bırakılan taşınmaz kiralamaları ve irtifak hakkı tesisinden kaynaklanan alacaklar, teklifle büyükşehir belediyeleri ile bağlı kuruluşlarının Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne olan borçlar, Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçiler ile kredi kullanan orman köylülerin borçları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, isteğe bağlı sigorta primi, topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payları, 31 Ağustos 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi alacakları.