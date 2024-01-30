Yarın faizi açıklayacak! Fed'in ilk faiz indirimi için mayıs ayı bekleniyor ABD Merkez Bankası, faiz kararını yarın açıklayacak. Faizin sabit bırakılması, ilk indirimin ise mayıs ya da haziranda yapılması bekleniyor. Ancak piyasalar bu bekleyiş sürecinde temkinli ilerliyor.

AA

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 31 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek para politikası kurulunun kararının, faizi sabit bırakma yönünde olması bekleniyor.

Fed, aralık ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tutmuştu.

Ancak 2024'teki diğer toplantılarda faizin düşürülmesi beklentisi de fiyatlanıyor.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın ilk faiz indirimi için en erken mayıs veya haziran ayını işaret ederken, bankanın daha fazla veriye ihtiyaç duyabileceğini dile getirdi.

"FOMC yarın beklemede kalacak"

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey yaptığı değerlendirmede, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yarın beklemede kalacağını, verilere bağlılığını ve dikkatli ilerleme niyetini tekrarlayacağını belirtti.

Marey, haziran ayından sonra Fed'in her çeyrekte 25 baz puanlık bir indirime devam edebileceğini aktardı.

"FOMC'nin erken faiz indirimini tercih etme olasılığını az"

Reel politika faizlerinin uzun süredir pozitif ve kısıtlayıcı olmadığını bu nedenle 2024 yılı boyunca ekonomik büyümede hala bir yavaşlama ve büyük ihtimalle sığ bir resesyon gerçekleşebileceğini kaydeden Marey, şöyle konuştu:

Ancak 2023'ün dördüncü çeyreğindeki ekonomik ivme ve işsizlik verilerindeki aşağı yönlü revizyon, resesyon tahminimizi 2024 yılının birinci ve ikinci çeyreğine göre biraz daha ileri bir tarihe kaydırmamız gerekebileceğini gösteriyor. Bu aynı zamanda FOMC'nin erken faiz indirimini tercih etme olasılığını da azaltıyor.

"İlk faiz indirimi en geç mayıs ayında olabilir"

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding ise Fed'in, ocak ayı toplantısında beklemede kalacağı öngörüsünde bulundu. İlk faiz indiriminin en geç mayıs ayında olabileceğini dile getiren Schmieding, çekirdek kişisel tüketim harcamalarının daha fazla düşmesi durumunda ilk faiz indiriminin mart ayında gerçekleşebileceğini belirtti.

"Mart ayı faiz indirimi için çok erken"

ING uluslararası başekonomisti James Knightley ise güçlü büyüme ve istihdam piyasasının sıkılık göz önüne alındığında mart ayının faiz indirimi için çok erken olabileceğini kaydetti.

"Fed mayıs ayına kadar bekleyebilir"

Bu nedenle Fed yetkililerinin yakın zamanda bir faiz indirimi ihtimalini küçümseyen son yorumlarının sürpriz olmadığını dile getiren Knightley, Fed'in mayıs ayına kadar bekleyebileceğini aktardı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)