Yaş meyve sebze ihracatına 5 ürün 'damga vurdu'

Türkiye'nin 2020'deki yaş meyve sebze ihracatının yüzde 51'ini mandalina, domates, limon, kiraz-vişne ve üzüm oluşturdu.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, yaş meyve sebze ihracatı, 2020'de artarak yaklaşık yüzde 21 artışla 2 milyar 730 milyon 157 bin dolara ulaştı.

Geçen yıl 1 milyar 79 milyon 827 bin dolarlık meyve, 699 milyon 492 bin dolarlık sebze, 933 milyon 150 bin dolarlık narenciye, 17 milyon 451 bin dolarlık çay ihraç edildi.

MANDALİNA, DOMATES, LİMON, KİRAZ-VİŞNE, ÜZÜM

Yaş meyve sebzede en çok ihraç edilen ürünler sırasıyla mandalina, domates, limon, kiraz-vişne ve üzüm oldu. Söz konusu 5 ürün, sağladığı 1 milyar 407 milyon 115 bin dolarlık döviz girdisiyle toplam ihracatın da yüzde 51'ini oluşturdu.

İhracatın ürün gruplarına göre değerlendirmesinde ise meyvede en çok ihraç edilen 437 milyon 696 bin dolarla mandalina, sebzede 313 milyon 377 bin dolarlık dış satımla domates ilk sırada yer aldı.

"2021 YAŞ MEYVE SEBZE SEKTÖRÜ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR YIL"

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Türkiye'nin 52 milyar dolarlık tarımsal hasılasıyla dünyanın 7. büyük tarım ekonomisine sahip olduğunu söyledi.

Ülke genelindeki meyve ve sebze üretiminin her geçen yıl arttığını dile getiren Sin, bu artışın ihracattaki gelişmelere de olumlu yansıdığını ifade etti.

Sin, geçen yıl koronavirüse rağmen 2 milyar 730 milyon 157 bin dolarlık yaş meyve ve sebze ihracatıyla önemli bir başarıya imza attıklarını vurgulayarak, dış satımdaki artışın sektör temsilcileri tarafından sevinçle karşılandığını belirtti.

2021, ULUSLARARASI MEYVE VE SEBZE YILI

Sin, 2021'in, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı ilan edildiğini anımsatarak, "2021 yaş meyve sebze sektörü için çok önemli bir yıl. Bu sene hem üretim hem de ihracatta yükselişe odaklandık. 2021'de pazar yelpazemizi genişletip ihracatımızı katlayarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.