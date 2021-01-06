Yaş sebze-meyvede ihracat rekoru kırıldı

Salgının zorlu şartlarına rağmen geçen yıl yaş meyve sebzede 2 milyar 7 milyon dolar, meyve-sebze mamullerinde ise 1 milyar 700 milyon dolarlık ihracatla tüm zamanların rekoru kırıldığı bildirildi.

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, geçen yıl salgının getirdiği tüm sıkıntılı şartlara rağmen çok önemli başarılara imza attıklarını söyledi.

YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI YÜZDE 20,8 ARTTI

Mutlu, 2020'de önceki yıla göre yaş meyve sebze ihracatının yüzde 20,8 arttığını belirterek, tüm sektörler arasında en fazla ihracat artışı gerçekleştiren ikinci sektör olduklarını söyledi.

Meyve sebze mamulleri sektörünün, ihracatını yüzde 8,8 artırarak 1 milyar 700 milyon dolara ulaştırdığını aktaran Mutlu, en yüksek ihracat artışı sağlayan üçüncü sektörün meyve sebze mamulleri olduğunu aktardı.

ÜRÜNLERDE DOMATES, ÜLKELERDE RUSYA ÖNE ÇIKTI

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Mutlu, geçen yıl yaş meyve sebze sektöründe değer bazında en fazla ihraç edilen 5 ürünün "domates-taze", "kiraz-taze", "mandarinler-diğerleri", "satsuma" ve "nar" olduğunu bildirdi.

Mutlu, en fazla ihracatın da Rusya, Almanya, Ukrayna, Irak ve Romanya'ya yapıldığını aktardı.

Yaş meyve sebze sektöründe geçen yıl ihracatı en çok artan ürünlerin elma, limon, şeftali ve nektarin olduğunu belirten Mutlu, İspanya, Bangladeş, Hindistan, İngiltere ve Dubai'nin yükselen pazarlar arasında sayılabileceğini söyledi.