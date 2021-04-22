Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan alacak devri ile ilgili değişiklik

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan alacak devri ile ilgili değişiklik

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan emanet ve alacakların son işlem tarihinden itibaren 10 yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde YTM'ye devredilmesi konusunda değişikliğe gidildi.

Yasayla Sermaye Piyasası Kanunu'nun 83. maddesinde yapılan değişiklikle, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların son işlem tarihinden itibaren 10 yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) devredilmesi uygulamasında değişikliğe gidildi.

PAY SAHİPLİĞİ HAKLARI, BUNLARIN YTM TARAFINDAN HAK SAHİPLERİNE İADESİNE KADAR DONDURULACAK

Buna göre, söz konusu alacaklar YTM'ye emaneten devredilecek. YTM'ye devredilen sermaye piyasası araçlarından doğan bedelsiz pay iktisabı ve kar payı alma hakkı dışındaki pay sahipliği hakları, bunların YTM tarafından hak sahiplerine iadesine kadar donacak.

HAK SAHİPLERİNE İADESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI SPK BELİRLEYECEK

Bu emanet ve alacakların devri, izlenmesi, bu emanet ve alacaklardan kaynaklanan hakların kullanımı ile başvuran hak sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esaslar, Sermaye Piyasası Kurulu'nca (SPK) belirlenecek.

Bugün itibarıyla daha önce YTM'ye gelir kaydedilen tutarlar iade edilmeyecek.