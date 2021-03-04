Yatırımcılar, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını takip edecek

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma yatırımcıların odağında.

Koronavirüs salgınında hızlanan aşılama çalışmalarına karşın mutasyon riski ve enflasyon endişeleri küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açıyor. Küresel piyasalar da açıklanan verilerle yönünü bulmaya çalışıyor.

Dün yayınlanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap raporunda, ekonomik faaliyetin ocaktan şubat ortasına kadar "ılımlı" bir şekilde arttığı belirtilerek, koronavirüs aşılarının daha yaygın dağıtılmasıyla işletmelerin çoğunun gelecek 6 ila 12 aya dair iyimserliğini koruduğu bildirildi.

Uluslararası Para Fonu da (IMF) negatif faiz oranlarına ilişkin yayınladığı raporda, "Düşük seviyedeki nötr reel faiz oranları dikkate alındığında, olumsuz yan etkileri olmasına rağmen birçok merkez bankası, er ya da geç negatif faiz oranı politikasını düşünmek zorunda kalabilir." ifadesini kullandı.

NEW YORK BORSASI'NDA SATICILI SEYİR

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,39, S&P 500 endeksi yüzde 1,31 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,70 değer kaybetti. Pay piyasalarında tedirginliğe neden olan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,39'dan yükselişe geçerek tekrar yüzde 1,50 sınırına çıktı.

AVRUPA BORSALARINDA KARIŞIK SEYİR

Avrupa borsalarında, dün otomotiv ve bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselişler öne çıkarken, tedbirlerin yeniden sıkılaştırıldığı İtalya'da, borsa negatif ayrıştı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,29 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,16 geriledi.

ASYA PAY PİYASALARI DÜŞÜŞTE

Bugün Asya pay piyasalarında satıcılı bir seyir izleniyor. Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'nin, başkent Tokyo ve çevresinde uygulanan olağanüstü halin 2 hafta uzatılması gerektiğini söylemesinin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 değer kaybetti.

BORSA İSTANBUL DEĞER KAZANDI

Yurt içinde, BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,15 değer kazanarak günü 1.531,05 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,2 artışla 7,4480'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4580 seviyesinde işlem görüyor.