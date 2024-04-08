TÜİK: Aylık ve yıllık en yüksek reel getiri külçe altında TÜİK, finansal yatırım araçlarının aylık, üç aylık, altı aylık ve yıllık reel getiri oranlarını açıkladı. Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu

ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı Mart 2024 Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'na göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 11,43, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 11,57 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 1,42 ve Amerikan doları yüzde 0,72 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,48, BIST 100 endeksi yüzde 4,46 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 5,04 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Aylık kaybettirenler

TÜFE ile indirgendiğinde; euro yüzde1,55 ve Amerikan doları yüzde0,84 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde0,36, BIST 100 endeksi yüzde4,34 ve DİBS yüzde 4,92 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Üç aylık değerlendirmede de külçe altın en fazla kazandıran yatırım aracı oldu

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,92 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,99 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın kazandırdı

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,69 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 21,47 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde32,98, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde19,54 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 15,14, euro yüzde 12,91 ve Amerikan doları yüzde 11,24 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi yüzde 24,46 ve DİBS yüzde 49,38 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık kaybettirenler

TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 3,50 ve euro yüzde 1,50 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan doları yüzde 0,01, mevduat faizi yüzde 32,09 ve DİBS yüzde 54,50 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.