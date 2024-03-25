Yaz sezonu öncesi hareketlilik! Türkiye turizminde üç bayram heyecanı yaşanıyor Turizmde 21 Mart'taki Nevruz Bayramı'nın ardından 31 Mart Paskalya Bayramı ve 10 Nisan'da da Ramazan Bayramı yoğunluğu başladı.

DHA

Türkiye turizmde 2023 yılını rekorlarla kapattı.

Gözler ise şimdi 2024 yılına çevrildi. Yeni rekor beklentileri ise şimdiden başladı.

Yaz sezonuna kısa süre kala turizmde iç pazar hareketliliği başladı.

Nedeni ise Nevruz, Paskalya ve Ramazan Bayramı...

Üç bayramla birlikte sezona girmeye hazırlanan sektör temsilcileri, 21 Mart'ta başlayan İran ağırlıklı turistin geldiği Nevruz için oteller özel konseptler hazırladı.

Almanya birinci sırada

Antalya'nın Kundu bölgesinde sektör temsilcisi İsmail Çağlar, Türkiye'nin rezervasyonlarda lider olduğunu söyleyerek, “Özellikle bu sene Almanya'dan yaklaşık 4 milyon turist bekliyoruz ki, çok ciddi bir rakam. Almanya bildiğiniz üzere uzun yıllar, özellikle Antalya'da birinci pazardı. Son yıllarda Rusya ilk sıraya geçmişti. Almanya tekrar birinciliği alıyor." dedi.

"İngiltere'den sezonu 1 hafta erken açıyoruz"

Geçen yıl ilk defa 1 milyon turisti aşan İngiltere'nin de olumlu olduğunu anlatan Çağlar, “İngiltere'den sezon erken başlıyor. Normalde İngiliz turistler 1 Nisan gibi gelirken, bu yıl 24 Aralık gibi İngilizler gelmeye başlayacak. İngiltere'den sezonu 1 hafta erken açıyoruz ve orada da sinyaller iyi. Herhangi bir olumsuzluk görülmüyor." diye konuştu.

3 bayram arka arkaya

21 Mart'ta İranlıların Nevruz Bayramı ile yoğun hareketlilik yaşadıklarını söyleyen İsmail Çağlar, bölgedeki otellerde dolulukların yüzde 50-60'ını İran'dan gelen turistlerin oluşturduğunu açıkladı.

Çağlar, "Bu sene şöyle bir durum oluştu. Birçok bayram üst üste geldi. 21 Mart Nevruz Bayramı ile başladık. 31 Mart'ta Paskalya Bayramı başlıyor. O da Batı Avrupa'da olumlu anlamda ciddi hareketlenmeye yol açıyor. Akabinde bizim Ramazan Bayramımız başlayacak. 45 günlük süreç, devamlı böyle akacak." dedi.

Nevruz'dan sonra Paskalya

Bugünlerde İran'dan ciddi misafir akışı yaşandığını dile getiren İsmail Çağlar, “Türki Cumhuriyetleri ve İranlılar tatil olarak Nevruz Bayramı’nı geçiriyorlar. Şu an otellerimizde ciddi rakamlarda doluluk var. Örneğin, bizim otelimizin yüzde 60'ını İranlılar oluşturuyor. Nevruz tatili süreci yaklaşık iki hafta devam edecek. 31 Mart'ta ise Paskalya Bayramı başlayacak. Almanya başta olmak üzere Hollanda, İngiltere pazarlarından misafir gelecek." diye konuştu.

Sezondan önceki son bayram Ramazan Bayramı

Daha sonra da Ramazan Bayramı’nın başlayacağını aktaran Çağlar, "Ramazan Bayramı’nda da iç pazar beklentimizin üzerinde gerçekleşeceğini ümit ediyoruz. Ramazan Bayramı tatilini Sayın Cumhurbaşkanımızın dokuz gün ilan etmesi, bizi çok sevindirdi. İki hafta sonunun birleştirilmesi bizim için çok iyi oldu. Rezervasyonlardan da şu an hissetmeye başladık. Bu sene 1 Nisan itibarıyla otellerimizi yaz konseptine hazır şekilde sezonu açacağız. Hatta 24 Mart itibarıyla İngiltere'den yüksek sezon faaliyetlerimiz başlayacak ve sezon 1 Nisan'a da kalmayacak. Yani otellerin hepsi en geç 1 Nisan itibarıyla yüksek sezona başlamış olacak." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)