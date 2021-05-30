Yazlık evlerde ısı yalıtımı önem kazandı

Koronavirüs salgını nedeni ile yazlıklarda geçirilen zaman artınca, soğuktan koruyan sistemler de talep edilmeye başlandı.

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER), pandemi koşulları nedeniyle kentlerde yaşayanların yoğun ilgi gösterdiği yazlık evlerde ısı yalıtımının gerekliliğine dikkat çekti.

İZODER Başkanı Levent Gökçe, “Yıl genelinde kalma süresinin uzadığı yazlık evler ısı yalıtımı ile daha sağlıklı ve konforlu hale geldiği gibi, bu evlerde kışın ısıtma, yazın da soğutma amacıyla harcanan enerjide yüksek oranlarda tasarruf sağlanıyor.” dedi.

YAZLIK EVLERDE TADİLAT VE YALITIM

Pandemi nedeniyle birçok şehirde müstakil konutlara ve yazlık evlere ilginin yüksek olduğunu belirten Gökçe, şunları söyledi: “Salgın döneminde ailece vakit geçirilen güvenli bir yuva olarak görülen yazlık evler, uzaktan çalışma imkânı olanların da özellikle tercih ettiği konutlar oldu. Bu süreçte konut sahipleri binalarında tadilat ve yalıtıma ağırlık verdi. Özellikle hem sıcak hem de soğuk iklim bölgelerinde yer alan ve içerisinde yaşanmayan dönemlerde iyi korunamadığı için yıpranan evlerin kullanım süresi yıl geneline yayılınca, tadilat ve yenileme işlemlerine daha fazla zaman ve kaynak ayrılmaya başlandı.”