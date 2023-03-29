YEKA'ların alan büyüklerinde revize yapıldı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 4 kente ilişkin YEKA ilanlarını revize ettiğini bildirdi.

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Mersin, Niğde, Konya ve Karaman'da rüzgar ve güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan ettiği 5 arazinin alan büyüklüklerinde revizyona gitti.

Karar, Resmi Gazete'de yer aldı

Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Revizeye gidilen alanlar

Kararla, 15 Ocak 2023 tarihli ve 32074 sayılı Resmi Gazete'de yer alan, Mersin, Niğde, Konya ve Karaman illerine ilişkin YEKA ilanlarındaki "R4-GES-RES-1, R4-GES-RES-2, R4-GES-RES-3, R4-GES-RES-4, R4-GES-RES-5" başlıklı tablolarda alan büyüklükleri revize edilmiş oldu.