YEKA'ların alan büyüklerinde revize yapıldı

AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Mersin, Niğde, Konya ve Karaman'da rüzgar ve güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan ettiği 5 arazinin alan büyüklüklerinde revizyona gitti.
Karar, Resmi Gazete'de yer aldı
Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Revizeye gidilen alanlar
Kararla, 15 Ocak 2023 tarihli ve 32074 sayılı Resmi Gazete'de yer alan, Mersin, Niğde, Konya ve Karaman illerine ilişkin YEKA ilanlarındaki "R4-GES-RES-1, R4-GES-RES-2, R4-GES-RES-3, R4-GES-RES-4, R4-GES-RES-5" başlıklı tablolarda alan büyüklükleri revize edilmiş oldu.