Yemek kartlarının marketlerde kullanımına ilişkin kısıtlama yok

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Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade, yapılan haberlerle ilgili olarak bir açıklama yayımlayarak, yemek kartlarının marketlerde kullanımına ilişkin herhangi bir yasal kısıtlama veya limitin söz konusu olmadığını belirtti.

Öner Piyade, "Bu konuda yürürlükte olan hiçbir mevzuatta market kullanımına dair bir sınırlama bulunmamaktadır. 'Market kullanım limiti' olarak belirtilen 158 lira tutar, yalnızca nakit olarak yapılan yemek yardımlarında uygulanan günlük sigorta primi istisna tutarıdır." ifadesini kullandı.

Piyade, bazı basın ve yayın organlarında "marketlerde yemek kartlarına limit uygulanacağına" dair haberler yer aldığını kaydederek, bu iddiaların aksine, yemek kartlarının marketlerde kullanımına ilişkin herhangi bir yasal kısıtlamanın veya limitin söz konusu olmadığını vurguladı.

"HİÇBİR MEVZUATTA MARKET KULLANIMINA DAİR SINIRLAMA BULUNMUYOR"

Bu konuda yürürlükte olan hiçbir mevzuatta market kullanımına dair sınırlama bulunmadığının altını çizen Piyade, şunları kaydetti:

Haberde 'market kullanım limiti' olarak belirtilen 158 lira tutar, yalnızca nakit olarak yapılan yemek yardımlarında uygulanan günlük sigorta primi istisna tutarıdır. Bu limit, yemek kartıyla sağlanan yardımlara uygulanmamakta, dolayısıyla yemek kartlarıyla yapılan harcamalara dair bir sınırlamayı ifade etmemektedir. Yemek kartlarına yapılan yüklemeler, ayni yardım niteliğinde olup, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 80. maddesi ve SGK Genelgesi uyarınca tamamen sigorta priminden istisnadır.

GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTAR

Öner Piyade, günlük 240 liraya kadar olan yemek yardımlarının gelir vergisinden istisna edildiğini anımsatarak, bu istisnanın yemek kartları üzerinden sağlanan yardımlarda KDV'nin de eklenmesiyle 264 lira olarak uygulandığını bildirdi.

"YEMEK KARTI SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİNDE DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yemek yardımlarında gider yazma sınırının bulunmadığını belirten Piyade, şu ifadeleri kullandı:

Mevzuata göre, işverenler tarafından yemek kartlarına yapılan tüm yüklemeler, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu çerçevesinde herhangi bir tutar sınırlaması olmaksızın gider olarak kazançtan indirilebilmektedir. Çalışanlara sağlanan yemek kartı desteği gerek vergi gerek sigorta primi açısından mevzuatta açık ve net bir şekilde düzenlenmiş olup, yemek kartı sisteminde işverenler ve çalışanlar için harcama noktalarının hiçbirinde herhangi bir tutar sınırı/limiti bulunmamaktadır. Yemek kartı sisteminin işleyişinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

"YEMEK KARTIYLA MARKET ALIŞVERİŞİNE SINIR GELDİ' İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de konuyla ilgili bir paylaşım yaparak, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi' iddiası doğru değildir." dedi.

DMM, açıklamasında "Kamuoyunu yanlış yönlendirmek amacıyla yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" diyerek, şu ifadeleri kullandı: