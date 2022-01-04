Yeni mezunların işe yerleşmesinde devlet desteği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda meslek lisesi ve üniversiteden yeni mezun olanlara iş sağlayanlara 100 bin lire destek verileceğini müjdeledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yeni mezunlara, KOSGEB hızlı destek programı ile devlet desteği müjdesi verdi.

Verilen destekle meslek lisesi ve üniversitelerden mezun olanların iş bulmaları önündeki "tecrübe" engeli de kaldırılmış olacak.

EN AZ 12 AY İSTİHDAM TAAHHÜDÜNE 100 BİN LİRA DESTEK

Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezununu en az 12 ay istihdam taahhüdünde bulunanlara verilecek 100 bin lira destek, kadın istihdamında 100 bin liralara kadar çıkartılabilecek. 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi istihdama dahil etmek amacıyla hazırlanan programlarda desteğin geri ödemesi faizsiz ve iki yol sonra 24 aya varan taksitlerle yapılacak.

KOSGEB'DEN 100 BİN LİRA DESTEK

KOSGEB destekleriyle ilgili bir müjdeyi de paylaşmak istediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Nisan ayında mikro ve küçük işletmelere yönelik bir hızlı destek programı başlatmıştık. Bu programın kapsamını yeni mezun gençlerimizin istihdamını teşvik edecek şekilde genişletiyoruz. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi en az 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere 100 bin lira destek veriyoruz.

KADIN İSTİHDAMINDA RAKAM 110 BİN LİRAYI BULACAK

Kadın istihdamında bu rakam 110 bin lirayı buluyor.

GERİ ÖDEMESİ FAİZSİZ VE 2 YIL SONRA

Mikro işletmelerde 2 ve küçük işletmelerde 5 personele kadar uygulanacak bu destek rakamı faizsiz olarak 2 yıl sonra 24 ayda geri ödenecek.





AMAÇ 75 BİN YENİ MEZUNU İŞ SAHİBİ YAPMAK

Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi istihdama dahil etmektir. İşletmelerimizi, başvuruları bugün açılan bu programa katılmaya davet ediyoruz."