Yeni MTV oranları belli oldu

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerlendirme oranı, Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 36,2'den yüzde 25'e indirildi. Buna göre de yeni MTV oranları ortaya çıktı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeniden değerleme oranı yüzde 25 olarak belirlenince, otomobil grubu için en düşük MTV tutarı 109 liradan 136,25 liraya; en yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya çıkmış oldu.

1-3 yaş arası 1.300-1.600 motor hacimli bir aracın mevcut vergisi 2 bin 197 lira ise yeni yılda MTV için 2 bin 922 lira yerine indirimli oran olan yüzde 25'ten ödenecek vergi 2 bin 745 liraya inecek.

Yeni oranlar Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararın yürürlüğe konulmasına da 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesi gereğince karar verildiği bildirildi.

YENİ MTV ORANLARI 1 OCAK’TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranını yüzde 36,2'den yüzde 25'e indiren Cumhurbaşkanı Kararına göre, MTV tutarlarına yeniden değerleme oranı 1 Ocak 2022 yılında uygulanacak.

EN DÜŞÜK MTV ORANI

Otomobil grubu için en düşük MTV tutarı 109 liradan 136,25 liraya çıktı.

EN YÜKSEK MTV ORANI

Otomobil grubu için en yüksek MTV tutarı ise 50 bin 107 liradan 62 bin 633 liraya çıkmış oldu.

MOTORUNA GÖRE HANGİ ARACA KİM NE ÖDEYECEK

Yeni yılda 1.300-1.600 cc silindir hacimli, değeri 123 bin 750 lira üzerindeki sıfır aracın MTV’si 2 bin 746 lira olacak. Aynı değerdeki elektrikli otomobilin vergisi ise 686 lira olacak.

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc

2021 MTV: 1.051 lira

2022 MTV: 1.313 lira

1.301-1.600 cc

2021 MTV: 1.830 lira

2022 MTV: 2 bin 288 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

1.601-1.800 cc

2021 MTV: 3 bin 234 lira

2022 MTV: 4 bin 43 lira

1.801-2.000 cc

2021 MTV: 5 bin 95 lira

2022 MTV: 6 bin 369 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

0-1.300 cc

2021 MTV: 733 lira

2022 MTV: 916 lira

1.301-1.600 cc

2021 MTV: 1.372 lira

2022 MTV: 1.715 Lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

1.601-1.800 cc

2021 MTV: 2 bin 526 lira

2022 MTV: 3 bin 158 lira

1.801-2.000 cc

2021 MTV: 3 bin 923 lira

2022 MTV: 4 bin 904 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

0-1.300 cc

2021 MTV: 410 lira

2022 MTV: 512 lira

1.301-1.600 cc

2021 MTV: 796 lira

2022 MTV: 995 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

1.601-1.800 cc

2021 MTV: 1.488 lira

2022 MTV: 1.860 lira

1.801-2.000 cc

2021 MTV: 2 bin 306 lira

2022 MTV: 2 bin 882 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

16 yaş ve yukarısı

0-1.300 cc

2022 MTV: 136 lira

1.301-1.600 cc

2022 MTV: 270 lira

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA MTV

Yeni MTV oranlarına göre motor gücü 70 altı ve değeri 70 bin 625'i aşmayan 1-3 yaş arası bir elektrikli araç için 1-3 328,4 lira ödenirken 4-6 yaş arası için de 229,1 lira ödenecek.

MTV kanununa göre silindir hacmi yerine kW cinsinden motor gücüne bakılıyor. Araç kasko değerleri ise diğer araçlarla aynı şekilde sınıflandırılıyor.