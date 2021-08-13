Yeni ÖTV matrah kararı ile otomobil fiyatları düşecek

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi matrahları değişirken, değişikliğin otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değişti.

MATRAH LİMİTLERİ DEĞİŞTİ

Buna göre; yüzde 45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi.

300 BİN LİRALIK ARAÇ, 250 BİN LİRAYA ALINABİLECEK

80'lik ÖTV diliminde yer alıp fiyatı 300 bin TL olan bir araç, bu güncellemeyle yüzde 50'lik ÖTV dilimine girerek fiyatı 250 bin TL'ye inecek.

2. EL ARAÇ FİYATLARI DA DÜŞECEK

Bu değişiklikle sıfır araçlarda ki fiyat indirimi, ikinci el otomobillere de tüketici açısından olumlu yansıyacak

HANGİ OTOMOBİL, NE KADAR UCUZLAYACAK

Gazeteci Emre Özpeynirci, yeni otomobil fiyatlarını şöyle sıraladı:

"Megane Joy 1.3 TCe'nin fiyatı 301.900 TL'den 251.500 TL'ye

Corolla 1.5 Flame Multidrive S'in fiyatı 317.350 TL'den 264.500 TL'ye,

2008 Allure Road Trip 1.2'nin fiyatı 289.000 TL'den 240 bin TL'ye

Golf 1.0 TSI Manuel'in fiyatı 289.200 TL'den 240 bin TL'ye inecek"

MOTOR SİLİNDİR HACMİ 1600 CC ALTI OTOMOBİL FİATLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre motor silindir hacmi 1600 cc altı otomobillerde vergiler dahil satış fiyatı 328 bin 602 liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmayacak.

Yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 85 bin liradan 92 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 145 bin 400 lira ile 162 bin 840 lira arasında olan otomobillerin fiyatının 5 bin lira ile 17 bin lira arasında değişen tutarlarda düşeceği tahmin ediliyor.

Aynı şekilde yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 130 bin liradan 150 bin liraya çıkarılması neticesinde de vergiler dahil satış fiyatı 230 bin 100- 318 bin 600 lira olan otomobillerin fiyatının 26 bin liradan 50 bin liraya kadar değişen tutarlarda inmesi bekleniyor.

İTHAL OTOMOBİLE TALEBİN, DÜŞÜK ÖTV ORANINA TABİ YERLİLERE YÖNELMESİ HEDEFLENİYOR

Öte yandan, motor silindir hacmi 1600 cm3'ün üstündeki otomobillerin neredeyse tamamı ithal otomobillerin orana esas matrahlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Böylece maliye politikası değişikliğiyle yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talebin düşük ÖTV oranına tabi otomobillere yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilmesi, yerli otomobil satışının artması, buna bağlı ithalatın miktarının azalması ve kompozisyonunun değişerek cari açığın azalmasına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARAR

Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda şu ifadeler yer aldı:

"4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun 12’nci maddesi gereğinde karar verilmiştir.

MADDE 1 – 6/6/2020 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir."