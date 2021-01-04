Yeni yılın ilk işlem gününde PMI verileri takip edilecek

Küresel piyasalarda, yeni yılın ilk işlem gününde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilirken, yurt içinde aralık ayı enflasyonu yatırımcıların odağında yer alıyor.

Geçen hafta tatil havasında dalgalı bir seyir izleyen küresel piyasalarda, bu hafta yoğunlaşan veri takvimi takip edilecek. Yeni yılın ilk işlem gününde, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verileri, çarşamba günü hizmet sektörü PMI ve ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları, cuma günü de ABD'de yayınlanacak aralık ayı istihdam raporundaki verilerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Öte yandan koronavirüs salgını, aşılama çalışmaları ve ekonomik destek paketleri de gündemin odağındaki yerini koruyor.

YURT İÇİNDE ARALIK AYINA İLİŞKİN ENFLASYON VERİLERİNE ODAKLANILDI

2020 yılının son haftasını düşüş eğilimindeki döviz kurları ve rekorlar kıran BIST 100 endeksi ile tamamlayan yurt içinde ise bugün açıklanacak imalat sanayi PMI ile aralık ayına ilişkin enflasyon verileri takip edilecek.

Koronavirüs salgını ile ilgili gelişmelere bakıldığında ise merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin aldığı destekleme kararları ile piyasalar tarafında çok fazla fiyatlanmasa da ABD'de bazı eyaletler ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede artan vaka sayıları endişelerin de tırmanmasına neden oluyor.

JAPONYA PİYASALARI POZİTİF

Bugün Japonya'da, artan koronavİrüs vakaları nedeniyle acil durum ilan edilebileceği yönündeki haberlerle Nikkei 225 endeksi gerilese de Çin ve Güney Kore pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

PMI ÇİN’DE GERİLEDİ

Açıklanan verilere göre imalat sanayi PMI, Çin'de 54,9'dan 53,0'e gerilerken, Japonya'da ise 50,0'ye yükselerek beklentileri aştı.

Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,2 değer kazandı, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 geriledi.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI YÜZDE 2'YE YAKIN DEĞER KAZANDI

Asya piyasalarında, petrol ve altın fiyatlarının ise değer kaybeden dolardan buldukları destekle yükseldiği görülüyor. Brent petrolün varil fiyatı bugünkü Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısı öncesinde yüzde 2'ye yakın değer kazanarak 52,5 dolara çıktı. OPEC+ grubu bugün video konferans yöntemiyle gerçekleştireceği toplantıda şubat ayına ilişkin kesinti kararını görüşecek.

ALTININ ONS FİYATI YÜZDE 1'İN ÜZERİNDE ARTTI

Altının ons fiyatı ise geçen haftaki yükseliş eğilimini yeni yılın ilk haftasına da taşıdı ve yüzde 1'in üzerinde değer kazanarak 1.925 doları gördü.

DOLAR ENDEKSİ DÜŞÜŞTE

Dolar endeksi, 2020'nin son iki ayındaki düşüş eğilimini yeni yılın ilk işlem gününde de devam ettiriyor. Gelen tepki alımlarına karşın 90'ın üzerinde tutunamayan dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,2 azalışla 89,7 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda değer kaybeden dolar, Türk Lirası karşısında da gerilemeye devam ediyor. 2020'yi 7,4310'dan tamamlayan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,35 seviyesine kadar geriledi ve 7,3670 seviyesinde dengelendi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,02 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,03 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,34'e çıkacağı hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artış göstermişti.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

10.00 Türkiye, aralık ayı TÜFE ve yurt içi Üretici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, aralık ayı imalat sanayi PMI

11.55 Almanya, aralık ayı imalat sanayi PMI

12.00 Euro Bölgesi, aralık ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, aralık ayı imalat sanayi PMI

17.45 ABD, aralık ayı imalat sanayi PMI