Yeni yol haritası belli oldu: 8 başlıkta yeni OVP Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı, 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program'da öne çıkan alan ve yeni tahminler programın temelini oluşturuyor.

Haber Merkezi

Cumhurbaşkanlığına bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili tüm bakanlıkların yoğun mesai harcayarak son aşamaya getirdiği güncel Orta Vadeli Program (OVP), teknik çalışmaların ve istişarelerin sonucuna göre yenilendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı açıkladı.

Bu program Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), büyüme, enflasyon, ihracat, ithalat, bütçe açığı ve işsizlikten oluşan 8 ana başlıkta güncellendi.

BÜYÜME

2024'te bölgede artan gerilimlerin etkisiyle, büyümenin yüzde 3,5 oranında gerçekleşmesi bekleniyor.

2025'te büyüme oranının yüzde 4, 2026 ve 2027'de ise sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 5 seviyelerine çıkması planlanıyor.

(OVP) Dönem sonunda 83 trilyon TL'lik ekonomik büyüklük, 1 trilyon 774 milyar dolarlık ekonomik hacim ve 20 bin dolar seviyelerine çıkmış kişi başına gelir hedefleniyor.

2024: Yüzde 3,5

2025: Yüzde 4

2026: Yüzde 4,5

2027: Yüzde 5

ENFLASYON

2026'da yüzde 9,7'ye, 2027'de ise yüzde 7'ler civarına düşen enflasyon oranı öngörüldü.

2024: Yüzde 41,5

2025: Yüzde 17,5

2026: Yüzde 9,7

2027: Yüzde 7

İHRACAT

Bu yıl sonu itibarıyla ihracatımızın 264 milyar dolar, dönem sonunda ise 320 milyar dolara yakın seviyelerde olması bekleniyor.

2024: 264 milyar dolar

2025: 279,6 milyar dolar

2026: 296,1 milyar dolar

2027: 319,6 milyar dolar

İTHALAT

İthalatın yıl sonu itibarıyla 345 milyar dolardan OVP dönemi sonunda 417 milyar dolar seviyesine çıkması bekleniyor.

2024: 345 milyar dolar

2025: 396 milyar dolar

2026: 390,6 milyar dolar

2027: 417,5 milyar dolar

BÜTÇE AÇIĞININ MİLLİ GELİRE ORANI

OVP dönemi sonunda bütçe açığının milli gelire oranının, uzun dönem ortalamasının altına, yüzde 2,5 oranına gerilemesi hedefleniyor.

2024: Yüzde 4,9

2025: Yüzde 3,1

2026: Yüzde 2,8

2027: Yüzde 2,5

İŞSİZLİK

OVP dönemimiz boyunca 2,3 milyon ilave istihdam oluşturulması öngörülüyor. Bu hedefin büyüme potansiyelini artırırken, işsizliği kademeli düşüreceği bekleniyor.

2024: Yüzde 9,3

2025: Yüzde 9,6

2026: Yüzde 9,2

2027: Yüzde 8,8

GSYH

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) tahminleri:

2024: 1.331 milyar dolar

2025: 1.465 milyar dolar

2026: 1.642 milyar dolar

2027: 1.774 milyar dolar

GSYH

2024: 44 bin 218 milyar lira

2025: 61 bin 540 milyar lira

2026: 72 bin 915 milyar lira

2027: 83 bin 132 milyar lira

CARİ İŞLEMLER DENGESİ

Cari işlemler dengesinde yıl sonu itibarıyla 22 milyar dolar gibi bir açık öngörüldü, dönem sonunda da yine aynı seviyelerde kalacağı belirtildi.