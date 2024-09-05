Yeni yol haritası belli oldu: 8 başlıkta yeni OVP

Cumhurbaşkanlığına bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili tüm bakanlıkların yoğun mesai harcayarak son aşamaya getirdiği güncel Orta Vadeli Program (OVP), teknik çalışmaların ve istişarelerin sonucuna göre yenilendi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Program'ı açıkladı.
Bu program Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), büyüme, enflasyon, ihracat, ithalat, bütçe açığı ve işsizlikten oluşan 8 ana başlıkta güncellendi.
BÜYÜME
2024'te bölgede artan gerilimlerin etkisiyle, büyümenin yüzde 3,5 oranında gerçekleşmesi bekleniyor.
2025'te büyüme oranının yüzde 4, 2026 ve 2027'de ise sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 5 seviyelerine çıkması planlanıyor.
(OVP) Dönem sonunda 83 trilyon TL'lik ekonomik büyüklük, 1 trilyon 774 milyar dolarlık ekonomik hacim ve 20 bin dolar seviyelerine çıkmış kişi başına gelir hedefleniyor.
2024: Yüzde 3,5
2025: Yüzde 4
2026: Yüzde 4,5
2027: Yüzde 5
ENFLASYON
2026'da yüzde 9,7'ye, 2027'de ise yüzde 7'ler civarına düşen enflasyon oranı öngörüldü.
2024: Yüzde 41,5
2025: Yüzde 17,5
2026: Yüzde 9,7
2027: Yüzde 7
İHRACAT
Bu yıl sonu itibarıyla ihracatımızın 264 milyar dolar, dönem sonunda ise 320 milyar dolara yakın seviyelerde olması bekleniyor.
2024: 264 milyar dolar
2025: 279,6 milyar dolar
2026: 296,1 milyar dolar
2027: 319,6 milyar dolar
İTHALAT
İthalatın yıl sonu itibarıyla 345 milyar dolardan OVP dönemi sonunda 417 milyar dolar seviyesine çıkması bekleniyor.
2024: 345 milyar dolar
2025: 396 milyar dolar
2026: 390,6 milyar dolar
2027: 417,5 milyar dolar
BÜTÇE AÇIĞININ MİLLİ GELİRE ORANI
OVP dönemi sonunda bütçe açığının milli gelire oranının, uzun dönem ortalamasının altına, yüzde 2,5 oranına gerilemesi hedefleniyor.
2024: Yüzde 4,9
2025: Yüzde 3,1
2026: Yüzde 2,8
2027: Yüzde 2,5
İŞSİZLİK
OVP dönemimiz boyunca 2,3 milyon ilave istihdam oluşturulması öngörülüyor. Bu hedefin büyüme potansiyelini artırırken, işsizliği kademeli düşüreceği bekleniyor.
2024: Yüzde 9,3
2025: Yüzde 9,6
2026: Yüzde 9,2
2027: Yüzde 8,8
GSYH
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) tahminleri:
2024: 1.331 milyar dolar
2025: 1.465 milyar dolar
2026: 1.642 milyar dolar
2027: 1.774 milyar dolar
GSYH
2024: 44 bin 218 milyar lira
2025: 61 bin 540 milyar lira
2026: 72 bin 915 milyar lira
2027: 83 bin 132 milyar lira
CARİ İŞLEMLER DENGESİ
Cari işlemler dengesinde yıl sonu itibarıyla 22 milyar dolar gibi bir açık öngörüldü, dönem sonunda da yine aynı seviyelerde kalacağı belirtildi.
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