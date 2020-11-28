Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi

Bu yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak tespit edildi. Böylelikle vergi, harç ve ceza tutarları belirlenmiş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu'nun ilgili maddesinde, yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu belirtilerek, bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edileceği hükmünün yer aldığı ifade edildi.

2020 İÇİN YÜZDE 9,11

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2020 için yüzde 9,11 olarak tespit edildiği aktarılan tebliğde, söz konusu oranın 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı kaydedildi.

Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda yer alan vergi, harç ve ceza tutarları belirlenen yüzde 9,11 oranında artacak.

Öte yandan bu konuda daha önce yayınlanan tebliğlerin yürürlükte kalacağı da belirtildi.​​​​​​​

YENİDEN DERLEME ORANI İLE DEĞİŞECEK VERGİ, HARÇ VE CEZALAR

Yeniden derleme oranı ile birlikte trafik cezaları, motorlu taşıt vergisi (MTV), cep telefonları, pasaport, tapu harçları, emlak vergisi, atık su ve ehliyet harçları zamlanacak.

Yolcu beraberinde yurt dışından getirilen cep telefonları için 1.839 lira yerine 2.6 lira harç ödenecek.

Ehliyet harçları da yüzde 9,11 artışla A sınıfı için 271 liraya, B sınıfı 820 liraya, 6 aylık pasaport harcı 227 liraya, 1 yıllık pasaportlar 331, 3 yıllık pasaportlar 770 liraya çıkacak.

Tapu harcı 381 lira olacak.

YENİ TRAFİK CEZALARI:

Emniyet kemeri kullanmayanlar, yasak yere park edenler, araçtan çöp atanların para cezası: 144 lira

Kırmızı ışıkta geçenler, seyahat halinde cep telefonuyla konuşanlar, tehlikeli bir şekilde şerit değiştirenler, ehliyeti yanında bulundurmayanların trafik cezası: 314 lira

Radara hız sınırının yüzde 10-30'unu aşarak yakalanmanın cezası: 314 lira

Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmanın cezası: 1.340 lira

Alkollü araç kullanmanın cezası: 1.340 lira-2.698 lira

Tehlikeli araç kullanmanın cezası: 1.340 lira

YENİ MOTORLU TAŞIT VERGİSİ ORANLARI:

1-3 yaş 1.600 cc araçlardan vergisiz fiyatı 51.800 lirayı aşanların ödediği 1.678 liralık MTV, 56.519 lirayı aşan araçlar için 1.831 liraya çıkacak.

Bu yılki vergisiz fiyatı 90.800 lirayı aşan araçlar ödeyeceği MTV ise 3.881 lira olacak.