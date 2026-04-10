Yenilenmiş cihazlara talep hızla artıyor: MediaMarkt Türkiye’de rekor kırıldı

Bugüne dek 250 bin eski cihazı geri alarak yaklaşık 52 bin 500 yenilenmiş cihazı tüketicilerle buluşturan MediaMarkt Türkiye’nin verilerine göre özellikle son 2 ayda, yenilenmiş cihazlara olan talepte rekor kırıldı.

Yenilenmiş telefon satışları, 2025 mali yılı satış ortalamasına kıyasla, son iki ayda geçen yılın aynı dönem ortalamasının yaklaşık iki katına ulaşan güçlü bir aylık performans sergiledi.

Tüketici elektroniğinde değişen alışkanlıklar, yenilenmiş cihazlara olan ilgiyi her geçen gün artırıyor. Hem bütçe dostu hem de çevreye duyarlı bir alternatif sunan bu ürünler, Türkiye’de de giderek daha geniş bir kitle tarafından tercih ediliyor. MediaMarkt Türkiye’nin sunduğu yenilenmiş cihaz hizmeti de bu yükselen trendin en somut göstergelerinden biri olarak öne çıkıyor. MediaMarkt Türkiye verilerine göre yenilenmiş akıllı telefonlara olan talepte son 2 ayda önemli bir büyüme ivmesi yakalandı.

ESKİ CİHAZLAR TSE DENETİMLİ YENİLEME MERKEZLERİNDE YENİLENİYOR

Son dönemde özellikle akıllı telefon kategorisinde artan talep, yenilenmiş cihaz pazarının hızla büyüdüğünü ortaya koyuyor. Türkiye’de her yıl milyonlarca ikinci el telefonun el değiştirdiği düşünüldüğünde, garantili ve güvenilir yenilenmiş cihazlara olan ilginin daha da artması bekleniyor.

MediaMarkt Türkiye, geri alım (buyback) ve yenileme hizmetleriyle tüketicilerin cihazlarını daha kolay şekilde değerlendirmesine olanak tanırken, eski cihazları BTK onaylı, TSE denetimli merkezlerde yenileterek 12 ay garantili şekilde kullanıcılarla buluşturuyor. Bu sayede teknolojiye erişimi kolaylaştıran şirket, aynı zamanda döngüsel ekonomiye de katkı sağlıyor.