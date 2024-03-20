Yerel seçimde dijital tanıtım ve reklamcılık tercih edildi Yerel seçimler dijital tanıtım ve reklamcılık sektörüne hareketlilik getirdi. Seçimlere katılan adayların ise dijital reklam mecralarına yöneldiği gözlemlendi.

AA

Adaylar, yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle tanıtım faaliyetlerini hızlandırdı.

Adaylar, billboard, broşür ve afiş gibi geleneksel reklamcılık yöntemlerini kullandı.

Yerel seçimler için yarışan adaylar, internet üzerinden tanıtım çalışmalarına da ağırlık verdi.

Dijital mecranın geniş kitlelere daha etkili şekilde ulaşma imkanı sağlaması, tercih sebebi oldu.

Adayların geleneksel yöntemler yanında interneti de tercih etmesi, dijital tanıtım ve reklamcılık sektörünü hareketlendirdi.

Uzmanlar, seçim sürecinde adayların sosyal ağları yoğun biçimde kullanmayı tercih ettiğini belirtiyor.

Adaylar, profesyonellerden destek alıyor

Verilen bilgilere göre, adayların büyük bölümü, içerik üretimi, hedef kitlelere ulaşılması için doğru dilin kullanılabilmesi ve sosyal ağlarda reklam, tanıtım kampanyalarının doğru şekilde yürütülmesi için profesyonel ekiplerden destek alıyor.

Videolu içerikler öne çıktı

Şimdi ise videolu içeriklerin en fazla öne çıkan içerik türü olduğu belirtilerek, sabit görseller yerine hareketli içeriklere dönüşüm olduğu ifade ediliyor.

Bir önceki seçimlerde de olduğu gibi bu seçimde de en fazla kullanılan sosyal ağlar, sırasıyla Instagram, YouTube, TikTok, X ve Facebook.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)