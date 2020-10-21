Yerli 'drone savar'lar Katar ve Arnavutluk'a gidiyor

Antalya'da faaliyet gösteren bir firma, Türk mühendislerinin tasarımıyla Türk Silahlı Kuvvetleri için ürettikleri ve TSK envanterine giren yerli ve milli drone savarı ihraç etmeye başladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın denetimleri sonucu "NATO Gizli ve Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgesi" sahibi Ulusal Harp Teknolojileri Savunma Sistemleri AŞ, 25 yıldır drone savar modelleri üzerinde çalışma yapıyor.

DRONE SAVARLARIN ÜRETİMİNE TSK TALEBİ İLE BAŞLANDI

Firmanın Ar-Ge Koordinatörü Bekir Yalçın, uyuşturucu ticareti, terör saldırıları, casusluk gibi tehlikelerle mücadele etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) talebi doğrultusunda drone savar üretimine başladıklarını söyledi.

“CİHAZIN AYIRICI ÖZELLİĞİ TAŞINABİLİR OLMASI”

Ürettikleri "IHAMAX" adındaki ürünü tehdit oluşturan dronelere karşı geliştirilmiş bir silah olarak değerlendiren Yalçın, "Muadillerinden çok çok üstün özelliklere sahip. Ortalama 3-4 kilogramlık bir cihaz, bir kişinin taşıyabilme özelliğine sahip. Muadillerindeki cihazları birden fazla kişi taşıyor. Taşınabilir ve bataryasının değiştirilebilir olması cihazımızı üstün kılıyor." dedi.

CİHAZI YÖNLENDİRMEK, SALDIRIYI ÖNLEMEK İÇİN YETERLİ

Cihazın doğrusal ve dairesel olarak bir koruma sağladığına değinen Yalçın, drone saldırılarında görevli kişinin cihazı dronena karşı yönlendirmesiyle onu etkisiz hale getirebileceğini ve dairesel koruma alanıyla da sürü halinde yapılacak olan drone saldırılarına karşı cihazın etkili çözüm sunduğunu belirtti. Cihaz, müdahaleden sonra dronenun özelliğine göre şarjı bitene kadar havada asılı kalabiliyor ya da "eve dön" özelliği aktifse geri dönebiliyor.

CİHAZ, YÜZDE 100 TÜRK MÜHENDİSLERİNİN ESERİ

Cihazın coğrafi koşullara ve drone ile kumanda merkezindeki bağlantıya göre 2 kilometrelik bir mesafeye kadar etkili olduğunu anlatan Yalçın, ayrıca çalışma süresinin de 60 ila 80 dakika arasında olduğunu 30 güne kadar da standby konumunda kalabildiğini bildirdi.

İLK İHRACAT KATAR VE ARNAVUTLUK'A

Yalçın, "Milli Savunma Bakanlığı’nın verdiği izinler doğrultusunda bu yıl yurt dışı satışlarına başladık. Katar ve Arnavutluk'a ihracat yapıldı. Toplumsal ve güncel olaylara göre taleplerde de artış var." diye konuştu.