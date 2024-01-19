Yerli ödeme sistemi TROY'a geçişler tıkandı TROY'a geçiş yapmak isteyen kredi kartı ve banka kartı kullanıcıları, başvurularına sonuç alamadıklarını belirterek sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

İHA

Son dönemde Türkiye'de binlerce vatandaş, kredi kartları ve banka kartlarından yerli ödeme sistemi olan TROY'a geçiş için bankalara başvuruda bulundu.

Ancak, bu süreçte yaşanan gecikmeler ve aylardır sonuçlanmayan başvurular nedeniyle bazı vatandaşlar sosyal medyada tepki göstermeye başladı.

Sosyal medya platformlarında başlatılan bu tepkiler zaman içinde büyüyerek yayıldı. Birçok vatandaş, başvuruda bulundukları bankadan aylardır herhangi bir cevap alamadıklarını ve yetkililere ulaştıklarında ‘yoğunluktan dolayı işlemlerin yavaş ilerlediği’ yanıtını aldıklarını dile getirdi.

Kimi kullanıcı yorumlarında ise, bankaların mevcut ödeme altyapısını iptal etmeden ikinci bir kart olarak TROY ödeme sistemli kartı gönderdiği ve bu iki kart için ek ücret talep ettiği belirtildi.

Yıllık komisyon tutarı 135 milyar lira

Öte yandan Türkiye’de kullanılan global ödeme sistemi Mastercard ile Visa’nın Türkiye’de bir yıllık komisyon tutarı dikkat çekti. Paylaşılan bilgilerde Mastercard ve Visa’nın Türkiye'de kredi ve banka kartı işlemlerinde elde ettiği bir yıllık komisyon tutarı 4,5 milyar dolar oldu. Bu rakamın TL karşılığı güncel kurla yaklaşık 135 milyar lira olarak hesaplandı.

Cari açığın yüzde 10'u, yurt içinde kalmış olacak

Uzmanlar, yerli ödeme sisteminin yaygınlaşmasıyla bu kazancın Türkiye sınırları içerisinde kalacağı belirtirken, bahsedilen tutarın Türkiye’ye ekonomik alanda fayda sağlayacağını belirtti.

Türkiye 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde 43 milyar 605 milyon dolar cari açık verdi. Küresel ödeme altyapı sistemlerinin Türkiye’den sağladıkları gelir 11 aylık cari açığın yüzde 10’una isabet ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)