Yerli patates çeşidi 'Nahita' Avrupa yolunda

Niğde Patates Araştırma Enstitüsünce geliştirilen yerli patates çeşidi Nahita için ihracat yolu açıldı.

Niğde Patates Araştırma Enstitüsünce geliştirilen ve tescillendikten sonra pazarlama ve satış hakkı bir firmaya devredilen yerli patates çeşidi Nahita, Avrupa Birliği Çeşit Tescil Listesi'ne alınması için deneme dikimleri yapılmak üzere Hollanda'ya gönderiliyor.

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEŞİT TESCİL LİSTESİ'NE ALINACAK

Patates Araştırma Enstitü Müdürü Uğur Pırlak ve AR Tarım Genel Müdürü Ekrem Suad Sadak, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, Avrupa Birliği Çeşit Tescil Listesi'ne girmik üzere yerli patates çeşidinin Hollanda'ya gönderildiğini aktardı. yapılan çalışmaları ardından yerli patates çeşidinin ihracatı kolaylaşmış olacak.



